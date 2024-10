¿Qué es el "benching"? La nueva tendencia difícil de ver en las relaciones tóxicas

Ghosting, gaslighting o love bombing son algunos de los nuevos términos que usan los jóvenes para referirse a los problemas en sus relaciones de pareja. Uno de los últimos términos en este nuevo diccionario es el benching.

Surge del término en inglés "To bench", entendido de forma literal como dejar a alguien en el banquillo. ¿En qué situaciones alguien puede sufrir esta problemática? Este fenómeno se refiere a la situación en la que en una relación de pareja, una de las dos personas ha perdido el interés. En vez de dejar la relación, que sería lo lógico, decide mantener el contacto con la finalidad de manipular u obtener beneficios de su pareja.

Las personas que ejercen esta manipulación se siguen comunicando con su pareja, pero de forma breve y superficial. Con esto se sigue consiguiendo el interés del otro sin que pierda la esperanza, manteniendo a la otra persona en un estado de espera poco saludable.

Una de las principales razones por las que alguien recurre al benching es la seguridad de tener personas secundarias que van a estar ahí si su relación principal no funciona. Un claro ejemplo ocurre cuando dos personas se conocen a través de las redes sociales. Al principio el interés es mutuo, e incluso más alto por parte de la persona que luego ejercerá esta manipulación.

Sin embargo, cuando esta persona conoce a alguien que le interesa más, en lugar de decírselo a su anterior pareja, sigue estableciendo un vínculo con ella, aunque menos interesado. Esto sucede porque necesitan tener un "plan B" al que recurrir.

¿Cómo saber si me hacen benching?

Las personas que usan el benching suelen seguir ciertos patrones. Es común que no hablen durante días a la persona con la que estaban manteniendo una relación. Dejan a medias conversaciones y no contestan durante días a mensajes importantes. Sin embargo, esta desaparición es selectiva. Cuando necesitan algo concreto, vuelven a escribir como si no hubiesen ignorado los mensajes y llamadas durante días.

En segundo lugar, los "benchers" suelen escabullirse cuando su pareja les pregunta si pueden dar un paso más y tener una relación seria. Odian el compromiso y nunca están lo suficientemente preparados para mantener una relación estable. No obstante, siguen manteniéndose en la vida de la otra persona, por lo que pueda pasar.

También suelen dar señales contradictorias: dicen que no quieren nada serio, pero te hacen creer que todavía existen esperanzas. Un día mantienen un contacto muy estrecho y al día siguiente se muestran mucho más distantes y fríos. Esto resulta en una enorme sensación de inseguridad, confusión y ambigüedad por parte de las personas afectadas.

Otro de los comportamientos más frecuentes es la indisponibilidad para quedar. Hablar sobre un encuentro suele ser un tema recurrente, especialmente por su parte, pero el "bencher" siempre termina poniendo excusas o incluso desaparece antes de la cita.

¿Por qué ejercen esta manipulación?

Probablemente el benching siempre haya existido, aunque bajo otro nombre. Eso sí, a día de hoy han aumentado de forma exponencial estos comportamientos. ¿Por qué? Las aplicaciones de citas y las redes sociales han facilitado esta práctica, puesto que ahora es mucho más fácil hablar y mantener relaciones con personas que ni siquiera has visto una vez

Los problemas de salud mental abundan en estos manipuladores, dado que muchos de ellos tienen falta de autoestima, inseguridad y problemas de apego.

El miedo a la soledad también es uno de los patrones más comunes. Estas personas necesitan la validación de otras para sentirse realizadas, incluso si no sienten un interés amoroso y emocional.

Por otra parte, las aplicaciones de citas y las nuevas formas de ligar han incrementado estos comportamientos. El acceso a multitud de personas distintas cada vez es más sencillo y la experiencia de hablar con varias a la vez se ha convertido en un juego.

Consecuencias en la autoestima

La persona que termina siendo un "plan B" puede sufrir graves consecuencias. De hecho, la inseguridad, la sensación de abandono, el estrés emocional o la dependencia son algunos de los traumas que pueden desarrollar los afectados.