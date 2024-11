Todo sobre los cosméticos y el embarazo

Las mujeres habitualmente cuidan su piel más que los hombres, especialmente la de la cara pero... si hay una época donde las mujeres se preocupan más de las cosas es durante el embarazo y la lactancia. En esas etapas, las mujeres suelen preocuparse más por si las cosas son demasiado agresivas y pueden dañarlas de alguna manera a ellas o al bebé. Una empieza a dudar de sus actividades diarias, la comida, la bebida… la cosmética.

Pero no está de más es extra de preocupación ya que algunos ingredientes cosméticos pueden representar riesgos para el bebé en desarrollo. Tampoco hay que olvidar que, durante el embarazo, el cuerpo de la mujer experimenta cambios hormonales y físicos, lo que hace que la piel sea más sensible y susceptible a ciertos ingredientes presentes en los cosméticos. Por ello, es esencial prestar atención a los productos de belleza utilizados para evitar componentes que puedan ser perjudiciales tanto para la madre como para el bebé.

¿Qué cosméticos no debería usar durante el embarazo?

En general, los cosméticos habituales son adecuados para mujeres embarazadas, con excepciones, ya que, por lo general, no tienen la capacidad de penetrar hasta las capas internas de la piel, por no decir en el torrente sanguíneo. Y, no olvidemos que el bebé se alimenta de la placenta, que está conectada al torrente sanguíneo de la madre. Como resultado, lo que la ciencia apoya es que, en principio, ningún ingrediente cosmético aplicado a la piel se transferirá al bebé fácilmente. Sin embargo, hay algunos ingredientes que es conveniente evitar en el embarazo y periodo de lactancia. Esto puede deberse a:

Que son liposolubles , es decir, que tienen más capacidad de penetración en el organismo.

, es decir, que tienen más capacidad de penetración en el organismo. Pueden llegar a ser irritantes o a alterar la barrera cutánea .

. Pueden llegar a ser dañinos para el feto en caso de llegar hasta él.

Ingredientes a evitar en el embarazo

Derivados de la vitamina A ( retinol, ácido retinoico ): Los retinoides, que incluyen el retinol y el ácido retinoico, son interesantes agentes antiarrugas que tienen un efecto contra el acné y mejoran la textura de la piel. Sin embargo, durante el embarazo, su uso está contraindicado ya que los retinoides tópicos pueden aumentar el riesgo de malformaciones congénitas si se absorben en grandes cantidades.

Los retinoides, que incluyen el retinol y el ácido retinoico, son interesantes agentes antiarrugas que tienen un efecto contra el acné y mejoran la textura de la piel. Sin embargo, durante el embarazo, su uso está contraindicado ya que los retinoides tópicos pueden aumentar el riesgo de malformaciones congénitas si se absorben en grandes cantidades. Ácido salicílico : Aunque este ingrediente es eficaz para tratar el acné, las altas concentraciones de ácido salicílico pueden tener efectos similares a los de la aspirina, lo que puede llevar a complicaciones durante el embarazo. Por ello, es mejor optar por alternativas más suaves, como los alfa hidroxiácidos (AHAs).

Aunque este ingrediente es eficaz para tratar el acné, las altas concentraciones de ácido salicílico pueden tener efectos similares a los de la aspirina, lo que puede llevar a complicaciones durante el embarazo. Por ello, es mejor optar por alternativas más suaves, como los alfa hidroxiácidos (AHAs). Peróxido de benzoilo: Es prudente evitar el peróxido de benzoilo durante el embarazo, ya que no existen suficientes estudios que confirmen su seguridad para el feto. Además, recientemente se ha demostrado que este ingrediente podría ser cancerígeno si no se conserva en frío. Hay que recordar que es un ingrediente habitual en productos para el tratamiento del acné.

Es prudente evitar el peróxido de benzoilo durante el embarazo, ya que no existen suficientes estudios que confirmen su seguridad para el feto. Además, recientemente se ha demostrado que este ingrediente podría ser cancerígeno si no se conserva en frío. Hay que recordar que es un ingrediente habitual en productos para el tratamiento del acné. Cafeína : La cafeína es un ingrediente habitual en la cosmética, tanto facial, en contornos de ojos, como corporal, presente en multitud de cremas anticelulíticas y drenantes. Debido a su efecto excitante, los especialistas recomiendan optar por otras alternativas sin cafeína durante la gestación y la lactancia.

La cafeína es un ingrediente habitual en la cosmética, tanto facial, en contornos de ojos, como corporal, presente en multitud de cremas anticelulíticas y drenantes. Debido a su efecto excitante, los especialistas recomiendan optar por otras alternativas sin cafeína durante la gestación y la lactancia. Desodorantes que contienen aluminio : Los desodorantes y antitranspirantes que contienen sales de aluminio pueden bloquear las glándulas sudoríparas y evitar la transpiración. Además, algunos estudios sugieren que el aluminio podría estar vinculado a problemas de salud a largo plazo, por lo que muchas mujeres prefieren optar por alternativas sin aluminio durante el embarazo.

Los desodorantes y antitranspirantes que contienen sales de aluminio pueden bloquear las glándulas sudoríparas y evitar la transpiración. Además, algunos estudios sugieren que el aluminio podría estar vinculado a problemas de salud a largo plazo, por lo que muchas mujeres prefieren optar por alternativas sin aluminio durante el embarazo. P arabenos : Comúnmente utilizados como conservantes en productos de belleza, también deben ser evitados. El motivo es que recientes estudios han sugerido que estos químicos pueden interferir con el sistema endocrino, lo que podría afectar el desarrollo hormonal del feto. Optar por cosméticos libres de parabenos es una opción más segura durante el embarazo.

Comúnmente utilizados como conservantes en productos de belleza, también deben ser evitados. El motivo es que recientes estudios han sugerido que estos químicos pueden interferir con el sistema endocrino, lo que podría afectar el desarrollo hormonal del feto. Optar por cosméticos libres de parabenos es una opción más segura durante el embarazo. F talatos : Presentes en muchos perfumes, lacas de uñas y productos para el cabello, están relacionados con alteraciones hormonales y problemas en el desarrollo fetal. Es preferible optar por productos etiquetados como "libres de ftalatos".

Presentes en muchos perfumes, lacas de uñas y productos para el cabello, están relacionados con alteraciones hormonales y problemas en el desarrollo fetal. Es preferible optar por productos etiquetados como "libres de ftalatos". F ormaldehído : Un conservante que se encuentra en algunos esmaltes de uñas y tratamientos para alisar el cabello, es conocido por ser un carcinógeno y puede ser tóxico para el feto. Durante el embarazo, lo ideal es elegir esmaltes de uñas libres de formaldehído, tolueno y DBP.

Un conservante que se encuentra en algunos esmaltes de uñas y tratamientos para alisar el cabello, es conocido por ser un carcinógeno y puede ser tóxico para el feto. Durante el embarazo, lo ideal es elegir esmaltes de uñas libres de formaldehído, tolueno y DBP. Aceites esenciales : Los aceites esenciales están compuestos por una mezcla de diferentes moléculas, y algunas de ellas son alérgenos conocidos. Generalmente se desaconsejan durante el embarazo por el riesgo de reacción alérgica o irritación de la madre, en especial los aceites esenciales de cítricos (de limón, de naranja…), aunque, por la seguridad del bebé, es mejor evitarlos todos o limitarlos a dosis muy pequeñas. Esto es porque, estando embarazada es más complicado lidiar con una reacción de este tipo, porque hay algunos medicamentos que no se pueden consumir.

Los aceites esenciales están compuestos por una mezcla de diferentes moléculas, y algunas de ellas son alérgenos conocidos. Generalmente se desaconsejan durante el embarazo por el riesgo de reacción alérgica o irritación de la madre, en especial los aceites esenciales de cítricos (de limón, de naranja…), aunque, por la seguridad del bebé, es mejor evitarlos todos o limitarlos a dosis muy pequeñas. Esto es porque, estando embarazada es más complicado lidiar con una reacción de este tipo, porque hay algunos medicamentos que no se pueden consumir. Perfumes: Deberían evitarse, en la medida de lo posible, los perfumes y sus alérgenos, que se desaconsejan por el mismo motivo que los aceites esenciales: riesgo de reacciones indeseadas que, por el embarazo, serían más difíciles de tratar. Si se tienen productos con perfume que ya se han utilizado antes y no han provocado nunca una reacción alérgica, es probable que tampoco la provoquen durante el embarazo, pero es mejor limitarlos.

Ingredientes seguros durante el embarazo

Vitamina C : Este antioxidante es seguro y efectivo para mejorar la luminosidad de la piel y prevenir la hiperpigmentación. No tiene riesgos conocidos para el embarazo.

Este antioxidante es seguro y efectivo para mejorar la luminosidad de la piel y prevenir la hiperpigmentación. No tiene riesgos conocidos para el embarazo. Cremas con cortisona : El uso tópico de corticoides puede ser seguro si se usa con moderación, no más de cinco días seguidos y siempre bajo supervisión médica.

El uso tópico de corticoides puede ser seguro si se usa con moderación, no más de cinco días seguidos y siempre bajo supervisión médica. Antibióticos tópicos como la clindamicina y la eritromicina: Son seguros y eficaces para tratar el acné relacionado con el embarazo, y se consideran seguros para el bebé en desarrollo.

Son seguros y eficaces para tratar el acné relacionado con el embarazo, y se consideran seguros para el bebé en desarrollo. Alfa hidroxiácido s (AHAs): Los AHAs como el ácido glicólico y el ácido láctico son exfoliantes suaves que pueden usarse para mantener la piel radiante y libre de imperfecciones.

Los AHAs como el ácido glicólico y el ácido láctico son exfoliantes suaves que pueden usarse para mantener la piel radiante y libre de imperfecciones. Los fotoprotectores, los autobronceadores y el ácido hialurónico en crema son seguros durante el embarazo.

Uso de tintes en el embarazo

A través de la piel se puede absorber una cantidad mínima de tinte del pelo y que pase a la circulación sanguínea. Pero hay que señalar que son dosis muy pequeñas y que, probablemente, no sean dañinas para el embarazo. De hecho, de los estudios que se han llevado a cabo con mujeres que se tiñeron el pelo al principio del embarazo, en ninguno se ha logrado demostrar complicaciones relacionadas con ello. Teniendo en cuenta todo esto, se considera que el riesgo asociado a teñirse el pelo a lo largo del embarazo es mínimo y por tanto se puede realizar sin problemas.

En cualquier caso, si una quiere teñirse el pelo durante el embarazo, lo mejor es tomar unas medidas de seguridad como llevar guantes al aplicar el tinte, aclarar el cabello con abundante agua y no exceder el tiempo que debe permanecer el tinte en la cabeza.

Depilación en embarazadas

Si una mujer embarazada nota que aumenta su vello corporal o, incluso el de la cara, debe saber que es normal. Pero si aún así quiere eliminarlo pueden hacerse con la depilación con cera o el rasurado. Aunque no existen contraindicaciones, hay que tener en cuenta que la piel puede estar más frágil, y eso puede hacer que duela más de lo normal. Por su parte, es mejor no utilizar la depilación láser aunque pueda ser una técnica inocua pero no existen estudios suficientes como para afirmarlo.

¿Y si te has realizado alguna sesión láser mientras estabas embarazada? No hay que preocuparse sobre su repercusión en el embarazo, aunque existen más riesgo de manchas tras láser en el embarazo.