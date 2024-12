Beneficios y posibles inconvenientes de incluir aceitunas en tu dieta diaria

Las aceitunas son uno de los alimentos típicos de la cocina mediterránea y tiene numerables beneficios para la salud. Son el fruto del olivo y se pueden consumir crudas o en vinagre, como aperitivo o acompañamiento de carnes y ensaladas. Hay que recordar que España es el país líder en su producción y se estima que un 39,4% las consume con frecuencia. Pero, a pesar de sus numerosos beneficios y su alto consumo hay que tener en cuenta que tienen un alto porcentaje de grasas.¿Entonces es malo consumir aceitunas? No porque lo que habitualmente no se cuenta es que estas grasas en gran parte son saludables. En concreto, las aceitunas contienen un total de un 20% de grasas y la mayoría de ellas son ácidos grasos monoinsaturados, por lo que no son perjudiciales para la salud.

¿Cómo llega el fruto del olivo a ser el aperitivo que se ve en bares y hogares? Las aceitunas pasan por un proceso interesante en su camino hacia la madurez. Inicialmente, son de un vibrante color verde, pero a medida que crecen y maduran, su tonalidad experimenta un cambio gradual. Pueden transformarse en tonos que van desde un verde intenso hasta un marrón claro, e incluso adquirir tonos rojizos o morados antes de llegar a un negro profundo.

No hay que pasar por alto que la aceituna u oliva es fruto del olivo, que se asemeja a una drupa carnosa de tamaño variable, y generalmente contiene una sola semilla en su interior. Esta fruta pertenece a la familia Oleaceae y proviene del árbol del olivo (Olea europaea), que tiene sus raíces en el contexto mediterráneo. Considerando el clima de la región donde se cultiva, la cosecha de aceitunas generalmente empieza hacia finales de noviembre y concluye en febrero o marzo. Las aceitunas verdes se recolectan antes, en los meses de septiembre y octubre, mientras que las aceitunas negras son las últimas en ser cosechadas.

Tipos de aceitunas

De alto contenido graso y buena extractabilidad. Su aceite presenta un sabor frutado y fragante connotaciones suaves de verde, amargo y picante. Empeltre: Fruto de tamaño medio, fácil desprendimiento, alto contenido graso y extractabilidad aceptable.

Pros de las aceitunas

Antes de conocer sus pros y sus contras hay que saber que los expertos recomiendan una cantidad diaria de olivas de 25 gramos, lo que equivale a unas 7 aceitunas por día.

Los compuestos bioactivos presentes en las aceitunas tienen propiedades que pueden ayudar a reducir la inflamación, aliviando condiciones como la artritis. La aceituna es un alimento saciante: Su consumo moderado entre horas, ayuda a controlar la sensación de hambre. Lo recomendable es tomar entre 7 y 9 aceitunas al día, lo mejor a media mañana para aprovechar su aporte calórico y cargarse de energía.

Contras de las aceitunas