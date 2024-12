ASMR, la práctica sensorial que está cambiando la forma de relajarse

El ASMR, siglas de Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma, ha pasado de ser un fenómeno poco conocido a convertirse en una de las tendencias más populares de internet. Millones de personas en todo el mundo recurren a vídeos en plataformas como YouTube, TikTok y Spotify para experimentar sensaciones de relajación profunda o para combatir el estrés y el insomnio. Esta práctica se basa en sonidos suaves, susurros y movimientos repetitivos que desencadenan una experiencia sensorial única.

Según Andrea Abadi, médica psiquiatra y directora del Departamento Infanto Juvenil de INECO, el ASMR "se basa en la activación de circuitos de recompensa en el cerebro, lo que conduce a la liberación de dopamina, oxitocina y endorfinas". En declaraciones a Clarín, explicó que estos estímulos son variados y pueden incluir sonidos, imágenes o incluso sensaciones táctiles, pero requieren que el individuo esté relajado para que el efecto se produzca.

El doctor John Cline, en Psychology Today, explica que los vídeos de ASMR actúan de manera similar a técnicas de relajación como la meditación guiada. "Estos vídeos distraen al espectador de pensamientos preocupantes al proporcionar un conjunto de sonidos reconfortantes y familiares. También les da la sensación de ser atendidos directamente". Además, destacó que en estudios realizados, un 98% de los consumidores de ASMR lo utilizan para relajarse, un 82% para combatir el insomnio y otro 82% para reducir el estrés.

Un fenómeno con raíces profundas

Aunque el término ASMR surgió en 2010, algunos sugieren que esta experiencia sensorial fue descrita mucho antes en obras literarias como La señora Dalloway de Virginia Woolf. Un pasaje en particular menciona cómo un enfermero habla a su paciente de una manera que provoca una sensación de "cosquilleo deliciosa" en su espalda, una descripción que recuerda las experiencias modernas asociadas al ASMR.

El impacto económico del ASMR también es notable. Creadores de contenido, conocidos como ASMRtists, generan ingresos millonarios gracias a sus vídeos. Es el caso de Makenna Kelly, una adolescente de 13 años que cuenta con 1.3 millones de seguidores y gana miles de euros al mes en publicidad.

Beneficios y limitaciones del ASMR

El ASMR es conocido por sus beneficios para la relajación y la mejora del estado de ánimo, pero no es una solución universal. Macu Gortázar, psicóloga entrevistada en Poniendo las Calles de la Cope, aclaró que "el ASMR puede ayudar a reducir la ansiedad y a relajar el cuerpo, pero no es una solución para problemas emocionales complejos". Además, enfatizó que su efecto es temporal y que no debe sustituir tratamientos psicológicos o farmacológicos en casos de trastornos graves como la depresión.

Investigaciones más recientes también han señalado que no todas las personas experimentan ASMR de la misma manera. Según un estudio de 2017, las personas que disfrutan más intensamente del ASMR suelen presentar rasgos de personalidad como una alta apertura a la experiencia y sensibilidad sensorial. Sin embargo, otras personas pueden encontrar ciertos estímulos molestos o incluso ansiógenos.

Gortázar advirtió además sobre los riesgos de un uso excesivo del ASMR, especialmente en personas con trastornos sensoriales como el autismo, para quienes algunos sonidos pueden resultar perturbadores. "Lo importante es que cualquier práctica que haga sentir mejor a la persona debe ser utilizada como un complemento, no como la solución única", añadió.