Cuáles son los mejores alimentos para luchar contra el frío y las infecciones

Una buena alimentación y la realización de ejercicio habitualmente son claves para tener una buena salud. Algo que no exime de resfriarse de vez en cuando... Pero, generalmente el frío y las infecciones víricas que trae el invierno hacen que la alimentación ocupe un papel clave para mejorar la salud. El motivo es que, con la llegada del frío, el cuerpo busca mantener una temperatura adecuada mediante el consumo de alimentos calientes que generan sensación de confort y ayudan a conservar el calor corporal. Esto se le debe a la termogénesis, el proceso mediante el que el organismo produce calor al digerir y metabolizar los alimentos, ayudando a mantener la temperatura interna.

Pero, además, en esta época de frío también es importante llevar una alimentación equilibrada ya que refuerza el sistema inmune al aportar nutrientes esenciales como vitaminas A, C y D, zinc y selenio. En este sentido, consumir frutas, verduras, pescado y frutos secos podría favorecer una mejor respuesta frente a las infecciones en general. Por este motivo, incorporar ciertos alimentos ricos en nutrientes esenciales es clave para enfrentar las bajas temperaturas y prevenir enfermedades.

¿Cómo debe ser la alimentación en invierno para no engordar?

Durante los meses de invierno las personas en general son propensas a comer más y engordar. Por ello, hay que cuidar la alimentación para no ganar unos kilos de más durante los meses invernales pero, a la vez, cuidar al máximo el sistema inmune. Generalmente, durante los meses más fríos del año es importante comer más alimentos ricos en grasas saludables, proteínas e hidratos de carbono, ya que estos alimentos tardan más en digerirse, lo que aumenta la temperatura corporal y provoca sensación de calor. Sin embargo, hay que tener cuidado de no consumir alimentos ricos en grasas y azúcares, ya que pueden provocar un aumento de los niveles de azúcar en la sangre, seguido de un descenso que deja más hambrientos y fríos que antes, lo que puede contribuir a un consumo excesivo de calorías y a un aumento de peso.

Además, por norma general, en invierno no pueden faltar las proteínas, porque la estructura de las células de defensa o anticuerpos está compuesta predominantemente por ellas. La proteína se encuentra en la carne de ternera, pollo, pescado, cerdo, huevos y productos lácteos, pero también en legumbres, semillas y nueces. Pero, para cuidar el sistema inmune hay que aumentar la ingesta diaria de vitamina C, vitamina hidrosoluble que interviene en la formación de colágeno, la proteína estructural que compone la piel. El colágeno es un órgano importante que actúa como barrera frente a la invasión de diversos microorganismos patógenos. Las fuentes alimenticias de vitamina C incluyen naranjas, limones, manzanas, kiwis, pimientos y brócoli.

Los alimentos ricos en vitamina D también son fundamentales en esta época del año para combatir el déficit de horas de sol. Una buena fuente de vitamina D son los alimentos como el atún, el queso, el hígado de ternera, la leche, los cereales y las yemas de huevo. También puede incorporarse caldo casero, infusiones como té, mate y café. El motivo es que las bebidas calientes son útiles porque van a ayudar a sentirse lleno y a regular la temperatura del cuerpo.

Finalmente, no hay que olvidarse del agua. En la edad adulta el porcentaje de agua en el cuerpo humano es de más del 50%, lo que ya es motivo suficiente beberla. Además, mantiene el cuerpo funcionando de forma óptima, ya que regula la temperatura corporal y ayuda a evitar la deshidratación que puede hacer que la temperatura interna aumente. También es necesario evitar el alcohol. Su consumo reduce la temperatura central del cuerpo y también perjudica la capacidad del cuerpo para temblar, que es la respuesta natural de nuestro organismo para aumentar la temperatura corporal.

Mejores aliados contra el frío