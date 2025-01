¿Bebes cerveza todos los días?: descubre qué le pasa a tu cuerpo

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más antiguas y consumidas en el mundo. El motivo es que, habitualmente, esta bebida es en torno a la cual giran los planes sociales y eventos de ocio gastronómico en todo el planeta. Sin embargo, su popularidad como bebida refrescante y desinhibidora tiene también la contrapartida de sus efectos sobre la salud. No es oro todo lo que reluce.

Si bien, recordemos que hubo un tiempo no hace tanto en el que se consideraba la cerveza como una bebida, en cierto modo, saludable y se decía que era una buena manera de hidratarse. Dentro de las bebidas alcohólicas que se consumen en el mundo, la cerveza es la segunda bebida alcohólica en términos de alcohol puro consumido (34%), seguida del vino (12%). Pero hoy en día quizá no tenga tanta buena fama como hace unos años. ¿Qué sabemos de la cerveza? ¿es bueno tomar cerveza todos los días? ¿qué daño puede hacernos beber todos los días cerveza? Actualmente no existe una medida de alcohol recomendable para su consumo desde el punto de vista clínico. Es más, las últimas actualizaciones indican que ni siquiera el consumo moderado tiene beneficios para el riesgo cardiovascular.

Con esta información, es evidente que todos sabemos que beber en exceso es malo. Pero, ¿qué es un consumo excesivo? Un consumo excesivo de alcohol se traduce en cuatro tragos en una sola vez para las mujeres y en cinco tragos en una sola ocasión para los hombres. Y también es importante destacar que hay grupos de personas que no deberían consumir alcohol bajo ninguna circunstancia como los menores de 18 años, las mujeres embarazadas, las personas que deben conducir, las personas que se están medicando y cuya medicación puede tener efectos adversos, si se mezclan con el alcohol, las personas que se están recuperando del alcoholismo, etc.

Composición de la cerveza

Teniendo esto en cuenta y centrándonos en la cerveza, cuando se bebe cerveza, el organismo tiene que procesar varios de sus componentes, entre los que destacan el alcohol, que tiene efectos en múltiples sistemas del cuerpo, y otros como antioxidantes, vitaminas del grupo B y minerales. Por ello, se puede decir que la cerveza es mala y buena depende de cómo se mire. El alcohol, por ejemplo, es una sustancia que parece divertida al principio pero a medio-largo plazo puede terminar generando problemas. Y, por su parte, los antioxidantes, las vitaminas y los minerales son positivos se miren por donde se miren.

Recordemos que la cerveza es una bebida fermentada compuesta principalmente de agua (90-95%), además, contiene carbohidratos en cantidades moderadas, proteínas en pequeña proporción y alcohol (3-12%), que aporta 7 kcal por gramo. En cuanto a micronutrientes, la cerveza contiene pequeñas cantidades de vitaminas del complejo B y minerales como potasio, magnesio, fósforo y silicio. Pero realmente estos micronutrientes no representan una fuente significativa para cubrir los requerimientos diarios.

Pros de beber cerveza

Cardiovasculares : Algunos estudios sugieren que el consumo moderado de cerveza puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares debido a sus efectos sobre los niveles de colesterol y la función vascular. Recordemos que la cerveza, especialmente la artesanal o sin filtrar, contiene vitaminas del grupo B, minerales como magnesio y potasio, y antioxidantes naturales provenientes del lúpulo y la cebada.

Densidad ósea : El silicio presente en la cerveza puede contribuir a la salud ósea, reduciendo el riesgo de osteoporosis. Siempre que se consuma la cerveza de manera moderada.

R iesgo de diabetes: Además, disminuye el riesgo de diabetes en los hombres, aumenta la densidad de la masa ósea, disminuye el riesgo de fracturas en la gente de edad avanzada y no parece estar asociado con la obesidad general o abdominal.

Efecto relajante: La cerveza tiene un efecto relajante gracias al alcohol, lo que puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo momentáneamente. Algunas variedades también contienen compuestos que favorecen la digestión.

Contras de beber cerveza cada día

Beber una cerveza al día no parece mucho, pero hay que mirarlo con perspectiva. Los datos son que una cerveza diaria suma más de 50 litros al año, y el hígado, que no tiene días de descanso, lo nota. ¿Cuáles son los daños de la cerveza al organismo?

Estrés hepático: Aunque una sola cerveza al día no parece grave, el consumo habitual de alcohol puede sobrecargar al hígado a largo plazo y terminar pasando factura en forma de hepatitis alcohólica, la cirrosis y cáncer de hígado.

Riesgo de cáncer : El consumo de alcohol está vinculado a un mayor riesgo de varios tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de boca, esófago, garganta, hígado, colon y mama.

Efecto cardiovascular dudoso: Aunque algunos estudios sugieren que cantidades moderadas de alcohol pueden beneficiar al corazón, estos efectos son controvertidos y no justifican el consumo regular.

Sistema digestivo : El consumo excesivo de cerveza puede tener efectos negativos en el sistema digestivo, incluyendo problemas como gastritis, úlceras y síndrome del intestino irritable. Esto es debido a su cantidad de alcohol. Además, la cerveza puede tener un efecto diurético, lo que puede aumentar la necesidad de orinar con frecuencia y provocar deshidratación.

Salud mental : El consumo excesivo de alcohol se asocia con problemas de salud mental y emocional. El motivo es que el alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central. Por ello, el consumo crónico de cerveza puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad, así como dificultades cognitivas y de memoria.

Afectar a la calidad del sueño: La toma diaria de cerveza puede afectar negativamente la calidad del sueño. Aunque el alcohol puede ayudar a conciliar el sueño, también puede interrumpir los patrones normales de sueño, lo que puede resultar en un sueño de mala calidad y una sensación de cansancio durante el día siguiente.

Interacción con medicamentos : La cerveza puede interactuar con algunos medicamentos y afectar su efectividad.

Aumento de peso : El alcohol es una sustancia calórica y la cerveza contiene carbohidratos que pueden contribuir al aumento de peso y al desarrollo de la llamada "barriga cervecera".

Riesgo de dependencia: Y es que, "lo que empieza como un hábito inofensivo puede convertirse en dependencia" por lo que el mejor consejo es "no coger el hábito de "una cerveza al día". Incluso en cantidades moderadas, el consumo diario puede incrementar la tolerancia al alcohol, lo que potencialmente fomenta un aumento en la cantidad ingerida con el tiempo.

¿Qué pasa si bebo cerveza a diario? ¿Es malo?

El consumo diario de cerveza puede tener efectos variados, que dependen de factores como la cantidad consumida y la salud general del individuo.