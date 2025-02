Divorcio del sueño: qué es y cómo puede afectar en tu relación de pareja

Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2023 hubo 76.685 divorcios en España. Mientras tanto, según el Instituto de Política Familiar, se rompe un matrimonio cada 5 minutos, lo que significa 12 matrimonios por hora y 290 rupturas al día.

Sin embargo, existe otro tipo de divorcio que poco tiene que ver con el tradicional, el divorcio del sueño o sleep divorce, una técnica que consiste en dormir en distintas camas aunque se viva en la misma casa. A pesar de que a muchas parejas les pueda resultar una medida drástica, puede beneficiar a la pareja y prevenir que termine en un divorcio real.

Según una encuesta de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, el 29% de los estadounidenses opta por dormir una cama distinta a la de su pareja, ya bien sea en el mismo dormitorio o en diferentes espacios de la casa. Sin embargo, esta medida no es nueva, puesto que ya en 2013 un estudio revelaba que en Canadá alrededor del 40% de las parejas dormía en distintas camas, una cifra bastante elevada.

Muchas de estas parejas que toman la decisión de "divorciarse" a la hora de dormir comienzan a experimentar beneficios. De hecho, una investigación del Better Sleep Council de Estados Unidos declaró que dormir separados resuelve los problemas del sueño. El 26% de encuestados afirmó dormir mejor en soledad.

Los beneficios de dormir separados se reducen básicamente a la calidad del sueño, según un estudio de la Universidad de Michigan. La baja calidad del sueño puede poner a prueba las relaciones sentimentales, puesto que, según otra investigación de la Universidad de California, las parejas experimentan más discusiones después de una noche de mal sueño.

Mientras tanto, los españoles siguen prefiriendo el modo tradicional de dormir con sus parejas. A pesar de que un 40% de españoles –encuestados por la marca de colchones Emma– consideran la opción de dormir separados, casi la mitad de encuestados siguen pensando que dormir junto a su pareja es una experiencia positiva que no afecta en su calidad del sueño.

Beneficios para la pareja

El divorcio del sueño cuenta con distintas ventajas. En primer lugar, la calidad del sueño. Según los expertos, dormir separados puede suponer tener un sueño más reparador, ya que se consigue descansar mejor. Uno de los mayores ejemplos que explica la mayor calidad son los ronquidos. En muchas ocasiones, una persona de la pareja ronca y la otra no. Esta situación provoca que el que tiene que aguantar los ronquidos del otro no obtenga un sueño de calidad.

Otro de los mayores beneficios de dormir en camas separadas es el humor. Ambas personas suelen despertarse con mejor humor por las mañanas, ya que han tenido un sueño pleno y no han experimentado dificultades durante la noche: ni movimientos, no sonidos, ni ronquidos, etc. Dormir mal provoca irritabilidad y cambios de humor, siendo una de las principales causas de discusión en las parejas. Por todo ello, se mejorará la convivencia.

También hay que destacar las distintas rutinas, hábitos y horarios de sueño que tiene cada uno. No siempre ambas personas de la pareja se acuestan o levantan a la misma hora, por lo que el divorcio del sueño también acabaría con este tipo de problemas.

Por otra parte, romper la costumbre de dormir en la misma cama puede provocar que se eche más de menos a la pareja, aumentando el deseo y las ganas de pasar más tiempo con ella en otros momentos que antes quizás no se contemplaban.