Espejismos y el filtro Valencia

Vivimos en la era del postureo perpetuo. La Semana de la Moda de Madrid ha vuelto con su desfile de tendencias, egos y polémicas de manual. Calvin Klein, como buen veterano en el arte del escándalo (o el equipo humano que hay detrás), ha decidido recordarnos que la línea entre lo sensual y lo vulgar es más fina que un hilo dental. Mientras tanto, Kanye West ha vuelto a X (Twitter para los nostálgicos) con su ya clásica estrategia de "mira qué barbaridad digo hoy". Esta vez, con una camiseta adornada con una esvástica. Como si nos faltaran disgustos en 2025.

Y en medio de este circo, llega (o descubrimos, más bien) el Real Decreto sobre retoques estéticos en influencers. Resulta que, si tienes más de un millón de seguidores, ganas más de 300.000 euros al año o subes más de 24 vídeos al año, el Estado ha decidido que ya no puedes esconder si te has operado la nariz, el pecho o si te inyectas bótox. Un escándalo, ¿verdad? Pobres criaturas digitales, ahora expuestas a la humillación pública de admitir que su belleza no es, en realidad, producto de la genética y la ingesta de aguacates. Transparencia forzada en un universo donde la imagen es la moneda de cambio. Pero, eso sí, seguimos sin regular la obsesión enfermiza por la perfección. Porque, claro, lo importante no es que los adolescentes crean que la gente se despierta con cara de filtro, sino que al menos sepan cuánto cuesta conseguirlo.

Ahora los influencers deberán confesar sus retoques, pero seguimos sin exigir que revelen el verdadero misterio: ¿cómo logran que cada día parezca una editorial de revista? Transparencia estética obligatoria, pero aún sin noticias de la ley que nos obligue a revelar cuántos filtros usamos en nuestras fotos de perfil.

Por cierto, para los menos familiarizados con Instagram, el filtro Valencia es un clásico de la app que, con su tono cálido y nostálgico, hace que cualquier foto parezca más idílica de lo que realmente es. Como la vida en redes, siempre mejorada con un toque de luz artificial.

Todo esto ha sucedido mientras yo no he tenido ni un solo momento para pisar un desfile. Ironías de la vida: en plena Semana de la Moda, atrapada entre eventos y debates sobre la imagen, sin poder ver en directo ni un solo look sobre la pasarela. Aunque, pensándolo bien, quizá la verdadera pasarela está fuera de los desfiles.

Y hablando de pasarelas, el lunes celebramos el quinto aniversario de mi revista FEARLESS con una fiesta al más puro estilo Gran Gatsby. O mejor dicho, casi todos la celebramos en ese estilo, porque los únicos que ignoraron el dress code fueron los cinco premiados. Pero qué más da, la mezcla de empresarios, artistas y gente del Madrid de toda la vida (del bueno, no del casposo) compensó con creces cualquier desliz estilístico. Y como en toda gran fiesta, hubo descubrimientos fascinantes: Mariano Peña descubrió los pokés de Healthy Poke, que, dicho sea de paso, son los mejores pokés de la historia. No era una fiesta de disfraces, pero con tanto brillo, plumas y copas en alto, por momentos lo pareció.

Y ya que hablamos de celebraciones, ayer fue la fiesta de cumpleaños del famoso interiorista Germán Álvarez del estudio Cuarto Interior. Y como lo importante está en el interior, le regalé unos boxers holgados. Él, por supuesto, se rió. Un hombre que "tiene de todo" solo puede apreciar un regalo así, Martini mediante.

Moda, redes sociales y controversia. Todo gira en torno a lo mismo: la imagen. Pero, ¿cuándo dejaremos de mirarnos en el espejo distorsionado de la provocación sin contenido y empezaremos a reflexionar sobre lo que realmente queremos proyectar?