La reina Letizia y Sara Carbonero: duelo de estilo en los Premios UNICEF

La reina Letizia ha presidido este jueves en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid la entrega de los Premios UNICEF España 2025, una cita en la que ha estado acompañada por la periodista Sara Carbonero, embajadora de la organización en España.

El acto ha contado con la asistencia de autoridades, representantes de UNICEF España y personalidades vinculadas a la defensa de los derechos de la infancia. La Reina Letizia, presidenta de honor del Comité Español de UNICEF, ha encabezado la ceremonia en la que se han entregado los galardones que reconocen proyectos y trayectorias destacadas en la promoción y protección de los derechos de los niños y adolescentes.

Entre las invitadas a la ceremonia se ha encontrado la periodista Sara Carbonero, quien ejerce como embajadora de UNICEF España. Su papel como representante de la organización incluye el apoyo a las campañas de sensibilización y la participación en actividades destinadas a difundir la misión de la entidad en nuestro país.

Una cita muy especial en la que una vez más todas las miradas estaban puestas en los looks escogidos por dos de las mujeres mejor vestidas de nuestro país, que al igual que en sus anteriores encuentros públicos han protagonizado un auténtico duelo de estilo.

Mientras Doña Letizia ha deslumbrado con un conjunto recuperado de Hugo Boss. Sara ha derrochado elegancia en clave sobria con un color que nunca falla, el negro.

Un 'total look black' protagonizado por top ceñido de manga larga y cuello redondo cuajado de pequeños brillos plateados, y falda larga con efecto pantalón en la cintura -con trebillas y cierre como si se tratase de la parte de abajo de un traje-, rayas verticales de hilo de plata, bolsillos a la cadera y bajo asimétrico rematado en volante.

Con el pelo recogido en una sencilla coleta dejando su flequillo suelto, y maquillaje jugoso potenciando sus preciosos ojos, Sara ha completado su estilismo con unos sencillos pendientes de aro pequeños, un bolso negro con cadena metalizada, y sandalias tipo peep toe de plataforma también en negro. Impecable para su encuentro con la Reina.