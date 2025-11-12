El look de "Carrie Bradshaw" con el que Sarah Jessica Parker ha deslumbrado a la reina Camila

Anoche, el ambiente en Clarence House, residencia oficial del rey Carlos y la reina Camila, se llenó de literatura, elegancia y glamour neoyorquina. Fue el escenario perfecto para la entrega del Premio Booker, y aunque el gran galardonado fue el escritor David Szalay, hubo un nombre que acaparó titulares y miradas: Sarah Jessica Parker.

La actriz, que viajó a Londres como parte del jurado del galardón, volvió a demostrar por qué su influencia trasciende la pantalla. Ni siquiera en un evento literario puede pasar desapercibida: cada cita se convierte en una masterclass de estilo, como si volviera a representar a Carrie Bradshaw de la serie que le hizo saltar a la fama, "Sexo en Nueva York".

Para la ocasión, Parker apostó por una fórmula que nunca falla, y bastante básica para lo que suele ser su estilo: un vestido negro midi, elegante y atemporal, con una falda evasé y textura plisada. Pero su esencia la plasmó a la perfección con la chaqueta cropped satinada, en azul celeste, y con bordados florales en tonos azules y amarillos. Los botones joya y los hombros estructurados pusieron el broche elegante a un look que mezclaba el clasicismo británico con el tono chic de Manhattan.

Completó el conjunto con salones de satén granate, un collar de piedras rosas y pendientes de diamantes. Una combinación exquisita que, sin necesidad de estridencias, reafirma lo que ya sabíamos: Sarah Jessica Parker transmite esa frescura y hacen que vestirse parezca un arte.

Durante la recepción, la actriz compartió algunas palabras con la reina Camila y el resto de miembros del jurado como Chris Power, Ayobami Adebayo, Kiley Reid y el ganador Szalay, en un ambiente relajado. Entre comentarios sobre literatura y moda, la intérprete volvió a brillar con esa mezcla de naturalidad y carisma que la hacen única.

La última tendencia que arrasa en las pasarelas: el bolso semiabierto

No sólo marcó tendencia en la recepción con la reina de Inglaterra, sino que en la alfombra roja previa a saber el galardonado volvió a escoger un look propio del armario de Carrie, alzándola de nuevo como un icono de la moda.

Para la velada apostó por un vestido malva y negro encorsetado, con un precioso cuello de bordados y detalles en negro que le daban un aire victoriano. Sin embargo, de nuevo siendo la reina de los detalles, el centro de atención fueron sus complementos, específicamente su precioso bolso de Fendi.

La actriz lució uno de los Peekaboo que la firma italiana presentó en su última pasarela. Una versión extra grande del clásico modelo que, además, de ser el centro de las miradas por su volumen, también lo hizo por la forma de llevarlo, semi abierto, tendencia que hemos visto en los últimas desfiles de moda de las capitales europeas más importantes y es que ese toque desenfadado y juvenil combina a la perfección con el estilo con el que solemos ver a la interprete. La mezcla perfecta entre sofisticación, elegancia y moda, siempre a la última en las tendencias más chic de la temporada.