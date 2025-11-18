El "fallo" de la lujosa casa de María Pombo por el que se ha sentido "ofendida"

María Pombo lleva ya 3 años en su gran casa viviendo en una de las zonas más exclusivas de Madrid. En su momento, varios medios comentaron que el valor de su hogar ronda los dos millones de euros. Con una extensión de 620 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de 1.300 metros cuadrados. Pese a la confirmación de una posible mudanza a Miami, la familia Castellano Pombo se mantiene en su residencia de la capital y veraneando en Cantabria.

"Cada vez que saco una parte del salón y se ve la valla. Siempre tengo algún comentario de alguien", señala la influencer que le hace referencia a cambiar la valla. "Como como si fuera una valla de de tránsito o de obra".

La última vez que María enseñó su salón mostró su nueva estantería que desató la polémica de la lectura, ¿libros si o no? Algo que ha desembocado en una gran disputa popular sobre la influencia de los creadores de contenido.

La Pombo señala que fue una gran elección y muy pensada que le costó meses y peleas con su marido Pablo Castellano. "Y me ofende profundamente en el fondo de mi corazón porque no sabéis lo que me costó la lucha de conseguirla", dice con humor.

Esta decisión en la decoración "lo tenía tan claro", que ahora, tras varios años viviendo en la misma casa volvería a elegir, ya que se trata de una valla con esencia y no de una simple de cristal que no tiene ningún tipo de detalle. "Aunque tuviesen vistas al mar sería imposible" tener una de cristal, explica.

"Os juro que ofendida", sentencia con gracia.

Además, durante su story, María ha aclarado que tiene "0 mala intención" hacia esas críticas, poniendo un tono de humor a los comentarios que recibe.