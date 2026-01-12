El cerebro nos engaña: el déjà vu es un micro-error del sistema de memoria

Entrar en un lugar desconocido y sentir con absoluta certeza que ya se ha estado allí es una experiencia tan desconcertante como común. En ese momento, durante unos segundos, el presente parece repetirse y la lógica queda en suspenso. Este fenómeno, conocido como déjà vu, ha sido durante décadas objeto de interpretaciones esotéricas, pero hoy la ciencia ofrece explicaciones cada vez más precisas sobre su origen.

El término déjà vu, que significa literalmente "ya visto", fue acuñado en 1876 por el investigador francés Émile Boirac. Esta expresión describe la sensación de familiaridad intensa ante una situación objetivamente nueva, sin que la persona sea capaz de identificar cuándo o por qué la ha vivido antes. Su duración suele ser breve, apenas unos segundos, pero el impacto psicológico es notable.

Un error de sincronización en la memoria

Las investigaciones más recientes apuntan a que el déjà vu no es una premonición ni un recuerdo de vidas pasadas, sino un micro-error en el sistema de memoria. La explicación más aceptada sitúa su origen en un fallo de sincronización en el lóbulo temporal, una región clave del cerebro para el procesamiento y almacenamiento de recuerdos.

En condiciones normales, la información sensorial pasa primero por la memoria a corto plazo y, posteriormente, se archiva como memoria a largo plazo. Durante un episodio de déjà vu, este proceso se altera: el cerebro registra la experiencia actual directamente como si fuera un recuerdo antiguo. El resultado es la sensación de estar "recordando" algo que, en realidad, está ocurriendo en ese mismo instante.

Las principales teorías científicas

Una de las hipótesis más respaldadas es la teoría de la memoria dual, que sostiene que el cerebro procesa la información de forma simultánea en distintos sistemas. Por ello, un ligero desfase temporal puede provocar que la información llegue antes al circuito de la memoria a largo plazo, generando la ilusión de familiaridad.

Otra explicación se centra en un fallo puntual del lóbulo temporal, que puede activarse de forma errónea y confundir una experiencia nueva con un recuerdo almacenado. Este tipo de "cortocircuito" neural refuerza la sensación de que la situación ya fue vivida.

También destaca la teoría de la similitud de experiencias, según la cual el cerebro compara constantemente lo que percibe con recuerdos previos. Basta con que un elemento —un olor, una disposición espacial, un sonido— coincida con el de una experiencia pasada, incluso olvidada o procedente de un sueño, para que se dispare la señal de familiaridad.

Por último, la atención fragmentada explica el fenómeno como una doble percepción. Si el cerebro capta una escena de forma inconsciente y, segundos después, la procesa de manera consciente, puede interpretarla como un recuerdo reciente en lugar de una percepción nueva.

¿Quiénes lo experimentan con más frecuencia?

Los estudios indican que el déjà vu es especialmente común entre adolescentes y adultos jóvenes, con mayor incidencia entre los 10 y los 25 años. Aproximadamente el 60 % de la población afirma haberlo experimentado al menos una vez en su vida.

Concretamente, el estrés y la fatiga mental son factores que aumentan su aparición, ya que afectan a la precisión del procesamiento neuronal. También es más frecuente en personas con alta exposición a estímulos visuales o que viajan con frecuencia, al manejar un mayor número de patrones espaciales. Algunos fármacos que elevan los niveles de dopamina también se han asociado a una mayor incidencia.

Una ventana a la salud cerebral

Aunque en la mayoría de los casos el déjà vu es un fenómeno benigno, su estudio tiene valor clínico. Por ejemplo, en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, estos episodios pueden aparecer de forma intensa y prolongada como antesala de una crisis, lo que refuerza la idea de que su origen está en una activación anómala de los circuitos de la memoria.

Lejos de lo paranormal, el déjà vu revela la complejidad del cerebro humano. Más que un fallo grave, es una muestra de cómo incluso un sistema tan sofisticado puede experimentar pequeños desajustes que alteran, durante unos segundos, nuestra percepción del tiempo y la realidad.