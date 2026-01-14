La dictadura del algoritmo dispara el síndrome del impostor y la sensación de fraude

En algún momento, incluso quienes parecen tenerlo todo bajo control han pensado que no merecen estar donde están. Que su éxito es fruto de la casualidad y que tarde o temprano alguien descubrirá el engaño. Esta sensación, conocida como síndrome del impostor, no es nueva, pero en la era de las redes sociales se ha convertido en una experiencia cada vez más común y compartida.

No obstante, aunque hoy se utilice con ligereza, el concepto fue definido en 1978 por las psicólogas Pauline Clance y Suzanne Imes para describir un fenómeno psicológico observado inicialmente en mujeres con alto rendimiento académico y profesional. Con el tiempo, la investigación demostró que afecta a personas de todos los géneros, edades y profesiones. En la actualidad, lejos de limitarse a élites laborales, se ha extendido como un malestar colectivo.

La comparación constante como detonante

Las redes sociales han transformado la forma en la que nos medimos. Plataformas como Instagram, TikTok, X o LinkedIn muestran versiones cuidadosamente editadas de la vida ajena: éxitos profesionales, rutinas impecables y trayectorias sin fisuras visibles. Esta exposición constante genera una comparación asimétrica: el "detrás de cámaras" de uno mismo frente al escaparate de logros de los demás.

El resultado es una sensación persistente de insuficiencia. De hecho, según la Asociación Americana de Psicología, hasta el 82% de las personas ha sentido en algún momento que no merece sus logros o que es menos competente de lo que otros creen. No es que falten méritos, sino que cuesta interiorizarlos en un entorno que idealiza el éxito permanente.

Un fenómeno que trasciende lo laboral

En pleno siglo XXI, el síndrome del impostor ya no se limita al ámbito profesional sino que también aparece en el terreno creativo y personal. Artistas, músicos o escritores que comparten su trabajo en internet pueden sentirse fraudulentos al compararse con otros más visibles o con mayor número de seguidores. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana: la presión por mostrar una vida plena, productiva y estéticamente cuidada alimenta la idea de que la propia realidad es insuficiente. Así surgen nuevas variantes: el impostor de la productividad, el impostor social o el impostor del experto, figuras que reflejan cómo la inseguridad se adapta a los códigos digitales.

Pero lo cierto es que no todas las personas experimentan el síndrome del impostor con la misma intensidad. Además, existen factores que incrementan el riesgo, como haber crecido en entornos con escasa validación emocional, pertenecer a comunidades marginadas o haber sufrido discriminación previa. En estos casos, los logros pueden vivirse con ambivalencia, como si no fueran plenamente legítimos. Además, aunque no aparece en el DSM-5 como enfermedad diagnosticable, su impacto en la autoestima y la salud mental es real, especialmente cuando se combina con ansiedad o depresión.

Estrategias para desactivar la autoduda

La psicología propone varias claves para gestionar este malestar. Por ejemplo, diferenciar entre hechos y sentimientos es fundamental: sentirse incapaz no equivale a serlo. También lo es desarrollar un consumo digital consciente, reduciendo la exposición a contenidos que refuercen la comparación constante.

Hablar del tema rompe el aislamiento. Compartir estas dudas suele revelar que muchas personas admiradas atraviesan exactamente los mismos pensamientos. Pero además, registrar logros concretos y aceptar que el progreso no es lineal ayuda a contrarrestar la narrativa interna del fraude.

La autenticidad como antídoto

Frente a la dictadura del algoritmo y la perfección, empieza a abrirse paso una tendencia opuesta: la de mostrar vulnerabilidad. Cada vez más figuras públicas y creadores optan por compartir fracasos y procesos reales, desmontando la ilusión de éxito permanente.

Aceptar que nadie es un producto terminado, sino un trabajo en construcción, puede ser la forma más eficaz de convivir con las redes sin quedar atrapado en la sensación de impostura. En un entorno saturado de filtros, la autenticidad se perfila como la mejor defensa psicológica.