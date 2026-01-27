Sodio, potasio y magnesio: el secreto para despertar tu cerebro y acabar con la fatiga

Suena el despertador, te levantas y, aunque hayas dormido lo que tu cuerpo te pedía, sientes la cabeza espesa. Te cuesta concentrarte, recordar tareas simples o arrancar el día con claridad. Esta "niebla mental" matutina se ha vuelto habitual, y muchas veces se achaca al estrés o a la falta de café. Sin embargo, hay un factor silencioso que suele pasar desapercibido: una hidratación subóptima.

No debemos pasar por alto que, durante años, se repitió la idea de beber dos litros de agua al día como regla universal. Pero la ciencia actual apunta a algo más preciso: no solo importa cuánta agua bebemos, sino cómo está compuesta esa hidratación. Aquí entra en juego el concepto de hidratación inteligente, que tiene en cuenta el equilibrio entre líquidos y electrolitos como sodio, potasio y magnesio.

El agua: mucho más que calmar la sed

Más de la mitad de nuestro cuerpo es agua, y participa en funciones esenciales: transporta nutrientes, regula la temperatura, facilita la digestión y permite que se produzcan reacciones bioquímicas básicas para la vida. Cada órgano, tejido y célula depende de ella.

El problema es que el cuerpo no puede almacenar grandes reservas. Necesita un aporte constante y, cuando no lo recibe, puede entrar en un estado de deshidratación leve que no siempre se percibe con sed, pero que sí impacta en el rendimiento físico y mental.

Lo más importante es que el cerebro también se deshidrata porque el agua es clave para la función cognitiva. Procesos como la atención, la memoria, la planificación o la toma de decisiones dependen de un entorno celular bien hidratado. Si el equilibrio hídrico se altera, también lo hace la comunicación entre neuronas. Este efecto puede ser más marcado en adultos y personas mayores. El motivo es que, incluso estados de hidratación no clínicamente graves, se han relacionado con un mayor deterioro cognitivo con el tiempo.

No es solo agua: el papel de los electrolitos

Tras una noche de sueño, el organismo pasa varias horas sin ingerir líquidos. Por ello, al despertar, puede existir un estado de deshidratación leve. En ese momento, beber solo agua en grandes cantidades, sin reponer electrolitos, puede diluir aún más estos minerales y favorecer que el líquido se elimine rápido, sin hidratar de forma efectiva.

Recordemos que los electrolitos son minerales con carga eléctrica que permiten que el agua entre en las células y que las neuronas transmitan impulsos. Sin ellos, el cuerpo no funciona de forma óptima. El sodio, el potasio y el magnesio son especialmente importantes para el impulso nervioso y la comunicación cerebral. Un desequilibrio puede traducirse en fatiga, dificultad para concentrarse y sensación de lentitud mental.

Señales que suelen pasar desapercibidas

Es importante tener claro que la situación subóptima de hidratación no se nota de ninguna manera de forma clara, pero puede manifestarse como cansancio, menor agilidad mental o bajada del rendimiento. Muchas personas creen que en invierno no es necesario hidratarse tanto porque no hace calor, pero la deshidratación también se da en meses fríos. De hecho, el consumo medio de agua suele situarse por debajo de las recomendaciones, y tiende a disminuir aún más fuera del verano.

Claves para una hidratación funcional

Empezar el día hidratando con minerales , para reponer lo perdido durante la noche.

No esperar a tener sed , ya que es una señal tardía.

Observar la orina clara como indicador de buena hidratación.

Incluir alimentos ricos en agua, como frutas y verduras, que aportan líquidos junto a minerales.

Una hidratación equilibrada se asocia con mejor enfoque, memoria y toma de decisiones, además de influir en el estado de ánimo y la respuesta al estrés. La próxima vez que la mañana arranque con la mente nublada, antes de servir otro café, puede valer la pena preguntarse si el cerebro está realmente bien hidratado. A veces, la claridad mental empieza con un simple vaso de agua… pero con el equilibrio adecuado.