Amor obsesivo y joyas: el guiño de Margot Robbie a Elizabeth Taylor en la premiere de 'Cumbres borrascosas'

Margot Robbie se encuentra inmersa en la promoción de su nueva película, Cumbres Borrascosas, dirigida por Emerald Fennell y con Jacob Elordi como coprotagonista. Se trata de una nueva y muy moderna adaptación de la novela gótica de Emily Brontë que llegará a los cines para San Valentín. La actriz dará vida al personaje de Catherine y como ya hizo en el tour press de Barbie, su vestuario está haciendo las delicias de los amantes de la moda.

La novela narra una historia de amor destructiva y obsesiva en un ambiente oscuro al que la protagonista quiere hacer referencia con sus estilismos para adaptarlo a la cultura pop. Sabemos que el vestuario jugará un papel importante en la estética de la cinta y Margot Robbie sabe cómo aprovecharlo.

Para la premiere mundial de la película en Los Ángeles, Robbie, de la mano del estilista Andrew Mukamal, lució un vestido de alta costura de Schiaparelli hecho a medida a partir del desfile de primavera de 2026 que acaba de debutar en París. Mientras que en la pasarela vimos un diseño azul y negro, la actriz quiso darle unos aires victorianos con un corpiño sin tirantes de encaje y una falda de pétalos en degradado de ónix y rojo escarlata. El bajo del vestido se mezclaba con el brillante suelo rojo del photocall en contraste con las paredes blancas.

Y aunque el vestido en sí es una auténtica joya, el colgante con forma de corazón con el que puso el broche de oro al estilismo fue toda una sensación. Se trata del diamante Taj Mahal en forma de corazón engastado en un collar Cartier que Richard Burton regaló a Elizabeth Taylor por su 40º cumpleaños. Montado en jade con una cadena personalizada de oro, rubí y diamantes, tiene una inscripción en parsi que dice "el amor es eterno", junto con el nombre de Nur Jahan, la primera mujer que recibió la joya como regalo de su marido, el emperador Shah Jahangir.

Originalmente estaba montado sobre un cordón de seda tradicional indio, y tras adquirirlo Cartier, su diseñador Alfred Durante creó la cadena de oro y rubí, adornada con borlas. En 1972, el presidente de Cartier, Michael Thomas, mostró el collar a Burton y Taylor en el Hotel Internacional del Aeropuerto Kennedy. La pareja iba de vacaciones a Budapest y Burton le había pedido a Cartier ideas de regalo para San Valentín y el cumpleaños de Taylor, el 27 de febrero. Burton compró en secreto la pieza y se la regaló para su cumpleaños en un símbolo de su intenso y épico amor.

Richard Burton

Margot Robbie no solo recuperó la tendencia del antiguo Hollywood, sino que también hizo un homenaje a una historia de amor intensa y apasionada, pero también caótica y obsesiva. Una pincelada de lo que, se rumorea, será el tono de la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas.