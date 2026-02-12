El impactante estilismo transparente con el que Hailey Bieber tumba los rumores de embarazo

Hailey Bieber se encuentra en Australia con motivo del lanzamiento en el país de su marca de cosméticos y cuidado de la piel, Rhode Skin. La modelo y mujer de Justin Bieber también aprovechó su visita para posar en la alfombra roja de la premiere en Sídney de Cumbres Borrascosas, una de las películas más esperadas del año protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

La empresaria de 29 años posó con un atrevido estilismo que dejaba poco a la imaginación y ha dado mucho que hablar en las últimas horas. El conjunto lencero firmado por Saint Laurent incluía un vestido transparente y un body de encaje chantilly. Los detalles románticos, como las mangas acampanadas y la falda que dejaba ver la ropa interior se inspiraban, de alguna manera, en la temática de la adaptación de la novela de Emily Brönte dirigida por Emerald Fennell. El toque moderno lo pusieron las sandalias Chandelle de la misma firma en crepé satinado.

Dado lo llamativo del conjunto, que le daba todo el protagonismo a su figura, Hailey optó por dejar el cabello suelto y recurrir a un maquillaje muy sutil donde destacaba el labial rosa. Con esta nueva aparición, la modelo tumba además los nuevos rumores que apuntan a que está esperando su segundo hijo junto al cantante, que surgieron a raíz de unas fotos en el aeropuerto en las que aparece tapándose la tripa "estratégicamente".

Hailey in Sydney. pic.twitter.com/HFeH4pZWca — Hailey Bieber Outfits (@haileysoutfits2) February 11, 2026

Antes de viajar a Australia, donde lanzará su marca de cosméticos de la mano de las perfumerías Mecca, Hailey y Justin han sido vistos en varias ocasiones. El pasado 8 de febrero acudieron juntos a la Super Bowl 2026 celebrada en Santa Clara, California, y una semana antes pusieron fin a ausencia de cuatro años en los Premios Grammy gracias a las nominaciones de Bieber en varias categorías, que sin embargo no se llevó ningún premio a casa.

El matrimonio sufre casi a diario rumores de crisis, algo que ignoran por completo. "Les va de maravilla como pareja. Simplemente ignoran el ruido y se centran en sus propias vidas. Su día a día es bastante sencillo. Trabajan y luego pasan todo el tiempo posible en familia. Son unos padres estupendos. Jack es un niño precioso y feliz", dijo recientemente una fuente cercana a la pareja a revista People.