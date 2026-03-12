Estas son las gafas de sol imprescindibles de la reina Letizia

No es habitual ver a la reina Letizia luciendo gafas de sol, mucho menos durante actos oficiales. Por este motivo llama la atención que en sus apariciones fuera de la agenda oficial de Casa Real aparezca con este sencillo complemento que, sin embargo, da mucha personalidad. El pasado miércoles, la Reina acudió a título personal a la capilla ardiente del queridísimo periodista y referente Raúl del Pozo, fallecido el día anterior.

Siempre con una sonrisa para los medios, doña Letizia llegó al lugar luciendo sus gafas negras, que quitó al acercarse a la puerta para saludar a los presentes. Sin embargo, no es un complemento nuevo dentro de su armario, ya que se trata de un modelo clásico y atemporal que ha lucido en otras ocasiones, especialmente durante las vacaciones.

Se trata de unas gafas de sol de pasta de Nina Ricci con patillas bicolor negras y doradas y cristal negro que vimos por primera vez en agosto de 2021 durante una visita de la Familia Real al Club Náutico de Palma de Mallorca con motivo de la Copa del Rey de Vela. Se trata de un modelo que forma parte de su amplia colección de gafas firmadas por Carolina Herrera, Hugo Boss, Michael Kors o Ray-Ban.