Así ha sido la emotiva despedida al periodista Raúl del Pozo
La capilla ardiente ha quedado abierta este miércoles en el Casa de la Villa en Madrid reuniendo a grandes compañeros y amigos de profesión que han querido dar su último adiós y destacar sus valores y profesionalidad dentro del gremio.
Llegada de una corona de flores enviada por el rey emérito Juan Carlos I a la capilla ardiente por Raúl del Pozo, en la Plaza de la Villa.
El coche fúnebre con los restos mortales de Raúl del Pozo llega a la capilla ardiente instalada en la Casa de la Villa.
La reina Letizia a su llegada a la capilla ardiente por Raúl del Pozo, en la Plaza de la Villa.
La Casa Real lamenta la pérdida del escritor “periodista de la mejor literatura, corresponsal, enviado especial, reportero siempre, quien mostró en su columnismo extraordinario".
Isabel Díaz Ayuso ha definido al escritor "como un gran profesional pero también una gran persona. Muy buen amigo, era muy buena gente, le teníamos mucho aprecio y le vamos a echar mucho de menos, de verdad".
Los familiares del fallecido han preferido permanecer en un segundo plano, su hermana Angelines del Pozo ha sacado fuerzas para pronunciar unas palabras ante las cámaras como último homenaje a Raúl: "Con lo que él quería a Madrid, que decía que no quería salir de Madrid y hay que respetarlo hasta el último momento y dejarlo en Madrid, porque le gustaba mucho y era su vida, era devoción".
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en su llegada a la capilla ardiente de Raúl del Pozo, le ha dedicado unas palabras: “Fue reportero, fue periodista, fue escritor, fue absolutamente todo; un ejemplo de vitalidad, y a todos, la verdad, es que nos conmueve”, ha remarcado el alcalde al hablar del periodista.
Ana Rosa Quintana, muy emocionada, ha destacado que "se ha ido alguien irrepetible. Tenía muchísima vida, ha vivido muchísimo y muy intensamente. El cronista de toda la Transición, escritor, poeta... Y para mí, alguien de la familia, con el que pasábamos juntos la Nochebuena. Lo admiraba como periodista, pero fundamentalmente como amigo. Terrible".
La periodista Susana Griso también se ha querido despedir del periodista en la capilla ardiente.
Alberto Núñez Feijoo, ha trasladado el "pésame" a su familia y a todos los profesionales de la comunicación porque "ha sido un periodista, un columnista excelente, un analista también, un personaje que convertía una columna periodistica en literatura". "Es muy difícil entender la Transición y el periodismo en las últimas décadas sin Raúl del Pozo"
El sociólogo Carlos García Revenga a su llegada a la capilla ardiente del periodista.
El director de El Español, Pedro J. Ramírez, ha señalado que ha sido "más grande que la vida" y "un personaje en el que cabía todo". Además, el periodista ha dicho que "todo ha pasado por Raúl" y que "era el más reportero de los columnistas y el más columnista de los reporteros".
Arturo Pérez Reverte ha comentado a los periodistas que "era un señor y se ha ido como un señor". "Triunfador, coqueto, elegante, guapo y querido", ha manifestado, para después añadir que su satisfacción era que los periodistas jóvenes le admiraban.
Salida del féretro de la capilla ardiente de Raúl del Pozo.
Félix Bolaños a su llegada a la capilla ardiente de Raúl del Pozo.
El periodista José María García y el escritor Arturo Pérez Reverte a la salida de la capilla ardiente por Raúl del Pozo.