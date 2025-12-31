La cultura, de luto: actores y artistas que han fallecido en 2025

31 / 31

David Lynch

David Lynch, uno de los cineastas más relevantes e influyentes de las últimas décadas, falleció a los 78 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en la página oficial de Facebook del autor. Con una breve pero emotiva declaración, sus allegados compartieron la pérdida del director que marcó un antes y un después en la historia del cine contemporáneo. En agosto de 2024, Lynch concedió una entrevista a la revista Sight & Sound en la que reveló que padecía enfisema pulmonar, una enfermedad crónica que lo había obligado a mantenerse confinado en su hogar y a limitar su movilidad. “No podía salir y solo podía andar distancias cortas antes de quedarse sin oxígeno. Debido al covid, habría sido muy malo para mí enfermarme, incluso con un catarro”, explicó el director, quien relacionó su estado de salud con su pasado como fumador.