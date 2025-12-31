La cultura, de luto: actores y artistas que han fallecido en 2025

Las voces más famosas del doblaje español
Ana May
El actor Héctor Alterio (Buenos Aires, 1929), ha fallecidoa los 96 años, después de una vida dedicada a la interpretación, "Con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz", aseguraba el comunicado emitido anunciando su fallecimiento. Héctor Alterio fue uno de los grandes intérpretes del cine y el teatro argentino y español, con una carrera iniciada en 1948 y desarrollada durante más de siete décadas. Participó en películas fundamentales en ambos países, incluidas varias nominadas al Oscar como La tregua, Camila, La historia oficial —ganadora del premio— y El hijo de la novia. Su trayectoria fue reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Goya de Honor en 2004, y se mantuvo en activo sobre los escenarios hasta el final de su vida.
El asesinato de la artista Encarnita Polo el pasado 14 de noviembre ha sido una de las noticias más trágicas del año. La Brigada Provincial de la Policía Judicial ha abierto una investigación por muerte violenta en la residencia de ancianos donde residía la artista. Fuentes cercanas a la investigación señalan que la artista, célebre por su hit "Paco, Paco, Paco" en los años sesenta y setenta, fue presuntamente agredida por otro residente del centro, lo que habría causado su muerte por estrangulamiento, según los indicios policiales.
Jimmy Shaw, actor estadounidense afincado en España desde hace más de dos décadas. A los 59 años, Shaw ha fallecido por un cáncer de páncreas, que tenía desde hacía tres años. Su fallecimiento ha sido confirmado por la actriz Cristina Castaño, amiga cercana y compañera en la serie La que se avecina, donde interpretó a Matthew, su cuñado en la ficción. Aunque sus primeros pasos en la interpretación los dio en Estados Unidos con apariciones en series como Sensación de vivir o Will & Grace, Jimmy Shaw alcanzó gran popularidad en España. Tras mudarse en 2001 con la intención de estudiar español, acabó por establecerse de forma permanente y desarrollar una exitosa carrera tanto en televisión como en el teatro.
La actriz Diane Keaton, conocida por Annie Hall y por un amplio espectro de papeles cómicos y dramáticos, ha fallecido a los 79 años en su casa de California, según han confirmado familiares a la revista People Además del Oscar por Annie Hall, uno de los títulos trascendentales de su carrera y la de Woody Allen, Keaton también fue nominada a la estatuilla por Rojos (con su entonces pareja Warren Beatty), la comedia de Nancy Meyers Cuando menos te lo esperas y La habitación de Marvin. Mereció igualmente dos Globos de Oro y un premio BAFTA.
La muerte de la actriz Claudia Cardinale a los 87 años dejó al cine sin "una de las más grandes actrices italianas de todos los tiempos", en palabras del ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, quien la recordó como "la personificación de una gracia completamente italiana". Claudia Cardinale fue musa de directores como Luchino Visconti o Federico Fellini y apareció en títulos emblemáticos como '8½' ('Fellini, ocho y medio'), 'Il Gattopardo' ('El gatopardo'), 'Rocco e i suoi fratelli' ('Rocco y sus hermanos') o 'C'era una volta il West' ('Hasta que llegó su hora' en España y 'Érase una vez en el Oeste' en Latinoamérica). También participó en producciones de Hollywood como 'The Pink Panther' ('La pantera rosa'), de 1963.
Robert Redford, legendario director y actor protagonista de filmes como 'El golpe', 'Memorias de África' o 'Dos hombres y un destino', murió la madrugada del martes en su casa de Utah (Estados Unidos) a los 89 años. En su trayectoria como actor también destacan 'Los tres días del cóndor' (1975), 'Todos los hombres del presidente' (1976), 'Brubaker' (1980), 'Memorias de África' (1985), 'Una proposición indecente' (1993) 'Cuando todo está perdido' (2013) o 'Capitán América: El Soldado de Invierno' (2014) de Marvel.
Rick Davies, fundador y teclista de la banda británica Supertramp, murió a los 79 años en su residencia de Long Island, en el estado de Nueva York. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que se indicaba que el músico llevaba tiempo luchando contra una enfermedad. Davies fue el responsable de la creación de Supertramp en 1969 y se convirtió en una de las piezas clave del sonido característico del grupo, que alcanzó su mayor popularidad en los años setenta y ochenta con álbumes como Crime of the Century o Breakfast in America.
Graham Greene, actor canadiense nominado al Oscar por Bailando con lobos (1990), falleció a los 73 años en Stratford (Ontario). Según confirmó su agente a The Hollywood Reporter, el deceso se produjo el lunes 1 de septiembre tras padecer una larga enfermedad. Nacido el 22 de junio de 1952 en la Reserva Six Nations de Ohsweken (Ontario), Greene se convirtió en una voz y una presencia inconfundibles del audiovisual norteamericano, con un recorrido que abarcó del drama histórico al thriller y la comedia. Su papel como Kicking Bird, o Ave que Patea, en Bailando con lobos, el clásico dirigido por Kevin Costner, le valió la candidatura al Oscar a mejor actor de reparto y catapultó una carrera que superó los dos centenares de créditos entre cine, televisión y teatro.
Hacía un año que a Eusebio Poncela le habían diagnosticado un cáncer. Siguió trabajando. En junio se estrenaba su último trabajo, la película "Matices", junto a Elsa Pataki y Luis Tosar. Deja una biografía artística tanto en el cine, teatro y la televisión con títulos emblemáticos como Arrebato, La semana del asesino, participó en obras teatrales como Edipo, Werther o Macbeth.
Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, fallecía a los 88 años en el Hospital Anderson de Madrid. Lo confirmaba quien fuese su pareja artística durante más de sesenta años, Ramón Arcusa, en la red social X. "Mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy", publicaba a través del perfil del grupo. De la Calva padecía una fibrosis pulmonar que le fue diagnosticada después de un incidente que sufrió hace tres años en un concierto que dieron en Sitges (Barcelona). a La formación le debemos canciones inmortales como Perdóname, Amor de verano, Esos ojitos negros o Resistiré, que adquirió otra dimensión cuando se convirtió en himno contra el coronavirus durante la pandemia de covid-19.
La actriz Verónica Echegui, reconocida por su interpretación de La Juani en la película de Bigas Luna Yo soy La Juani (2006), fallecía a los 42 años. La artista llevaba varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid debido a una larga enfermedad. Aunque su trayectoria había comenzado algunos años antes con pequeñas apariciones en cine y televisión, el verdadero punto de inflexión en la carrera de Verónica Echegui se produjo con el estreno de Yo soy La Juani. En esa película, dirigida por Bigas Luna, Echegui encarnó a una joven de barrio decidida a escapar de su entorno y luchar por sus sueños.
El actor británico Terence Stamp, recordado como el villano General Zod en las películas originales de Superman o la inolvidable Bernadette en 'Las aventura de Priscila, reina del desierto', falleció a los 87 años de edad. El actor, nacido en el este de Londres en 1938, desempeñó diferentes trabajos en la capital británica hasta que logró una beca para estudiar en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas, desde donde dio el salto a los escenarios teatrales del país con otro gigante de la interpretación, Michael Caine.
Ozzy Osbourne falleció este martes a los 76 años, tal y como comunicó su familia: "Es con una tristeza indescriptible que informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familiares, rodeado de amor. Pedimos que respeten la privacidad de la familia", dijeron sus allegados en la nota. Tras este éxito Osbourne mantuvo una vida de innumerables excesos que llevaron incluso a su expulsión de la banda en 1979, lo que no le impidió mantener desde entonces una exitosa carrera en solitario que lo mantuvo como una de las voces y de las presencias más importantes de la heavy durante décadas.
El artista falleció en su Sevilla natal, a los 81 años. José Moreno Hurtado comenzó en el mundo música, en solitario, pero su éxito le llegó cuando se formó el trio Los Payos, y su tema que fue todo un éxito, en el verano a finales de los sesenta "María Isabel". Después de unos años, de cosechar éxitos, llegó otra etapa muy diferente, que fue la del humor, donde participó en diferentes programas de televisión. Josele , así es como se le conocía, fue muy polifacético, y se convirtió en comentarista deportivo, en el programa radiofónico "El Pelotazo".
Toni Cruz, histórico miembro de La Trinca y figura clave en la evolución de la televisión en España, falleció este viernes a los 78 años a causa de una grave enfermedad. Nacido en Gerona en 1946, Cruz alcanzó la fama junto a Josep Maria Mainat y Miquel Àngel Pasqual como parte del popular trío musical La Trinca. Su propuesta irreverente y satírica marcó una época, primero en Cataluña y más tarde en toda España, con éxitos como Festa major, Trempera matinera, El baró de Bidet o La faixa. Entre 1969 y 1989, el grupo publicó más de cuarenta discos, tanto en catalán como en castellano, y se convirtió en un fenómeno cultural por su original mezcla de música, humor y crítica social.
El actor Michael Madsen, poseedor de una enorme y variada filmografía pero conocido sobre todo por los papeles asociados a Quentin Tarantino como Reservoir Dogs o Kill Bill, murió a los 67 años. El actor falleció en su domicilio a causa de un paro cardíaco, según confirmó su mánager Ron Smith. Tras una llamada de emergencia en plena madrugada, los agentes acudieron a la casa del actor, certificando más tarde su fallecimiento.
El mítico Álvaro Vitali, famoso por interpretar al famoso Jaimito de las comedias italianas de los 70, falleció a los 75 años. El personaje, llamado Pierino en las versiones originales, era conocido por su sonora risa y los chistes picantes pero no exentos de ironía de unas películas que llenaron cines en otra época. Vitali, que ha fallecido en Roma por una bronconeumonía recidivante, nació en febrero de 1950. Participó en papeles secundarios en varias películas con el mítico realizador italiano, como Satyricon, Roma o Amarcord. Su personaje, Jaimito -Pierino en Italia- dio pie a una larga saga de títulos que le convirtieron en extremadamente popular.
A los noventa y tres años, cumplidos el pasado mes de abril, murió el actor madrileño Manolo Zarzo a quien en mayo del pasado año le colocaron un marcapasos tras sufrir una crisis cardíaca. El fallecimiento se produjo en la localidad de Pozuelo de Alarcón. A lo largo de más de siete décadas de carrera, Zarzo se consolidó como uno de los intérpretes más versátiles y prolíficos del cine, el teatro y la televisión españolas, participando en más de 170 películas y numerosas series televisivas desde su debut cinematográfico en Día tras día (1951).
El director y guionista Mariano Ozores murió a los 98 años, en su domicilio de Madrid, según confirmó la Academia de Cine. Se trata de uno de los directores españoles más prolíficos, con casi cien películas. A pesar de que no tuvo de su lado a la crítica, siempre contó con el favor del público. Entre sus títulos más importantes encontramos películas como Las dos y media y… veneno (1959), Cuarenta grados a la sombra (1967), Ellas los prefieren locas (1977), Los Bingueros (1979), Es peligroso casarse a los 60 (1981), La Loca Historia de los Tres Mosqueteros (1983) o Al este del oeste (1984).
El actor estadounidense Val Kilmer, que alcanzó la popularidad tras meterse en la piel del cantante Jim Morrison o Batman, y actuar en películas tan taquilleras como Top Gun o la célebre película fantástica Willow, ha fallecido en Los Ángeles a los 65 años, según informó The New York Times citando a su hija. Mercedes Kilmer confirmó al diario neoyorquino que falleció en su casa de Los Ángeles como consecuencia de una neumonía. El intérprete había sufrido un cáncer de garganta en 2017, enfermedad de la que logró recuperarse.
El actor estadounidense Richard Chamberlain, uno de los rostros más populares de la televisión en los años 70 y 80, falleció a los 90 años de edad. Su publicista, Harlan Boll, confirmó la noticia al medio especializado 'Variety', detallando que el fallecimiento se produjo por complicaciones derivadas de un ictus en su residencia de Waimanalo, Hawái. Chamberlain saltó a la fama inicialmente en los años 60 con el drama médico 'Doctor Kildare', que le abrió las puertas de la televisión y le permitió compaginarla con su pasión por el teatro.
El popular pianista Felipe Campuzano, autor de conocidas rumbas y sevillanas, entre ellas "Achilipú", "Te estoy amando locamente", "La minifalda"…Su mujer, de la que al parecer vivía separado, lo encontró sin vida con 79 años en su vivienda de Marbella, en la zona conocida como Las Cumbres. Allí vivía en soledad en los últimos tiempos. Tuvo una formación musical clásica. Vinculado a la Marina Española, al punto que entre sus composiciones sinfónicas figura una dedicada al buque-escuela Juan Sebastián Elcano. Fue autor de más de mil canciones con esas raíces populares, para La Paquera de Jerez, los hermanos Reyes, Los Marismeños, Gracia Montes, los Romeros de la Puebla, Manolo Escobar ("La minifalda"), Las Grecas ("Te estoy amando locamente"), Dolores Vargas ("Achilipú"), "Perlita de Huelva" ("Amigo conductor") y una larga lista de artistas del flamenco o el flamenco pop.
Juan Margallo ha llenado de luto al teatro español. Era uno de los referentes más importantes del teatro independiente, en tiempos difíciles, cuando el franquismo torpedeaba toda iniciativa escénica que rompiera con una programación caduca y ajena a cuanto sucedía en el arte de Talía de los mejores coliseos europeos. La política de entonces enfrentada a la cultura universal. Margallo se ha muerto con ochenta y cuatro años después de una lucha continua por mantenerse íntegro siempre con su idealismo de dar a conocer en España el teatro aquí desconocido.
El actor Gene Hackman, de 95 años, fue encontrado muerto el pasado febrero en su casa de Santa Fe junto a su mujer Betsy Arakawa, de 61, y el perro de la familia en su hogar de Nuevo México. Tras varios meses de investigación, la autopsia reveló el actor había sufrido infartos de miocardio previos que afectaron a el ventrículo izquierdo y el tabique del corazón. Además, señalan que al realizar el examen microscópico del cerebro descubrieron la presencia de características neurodegenerativas compatibles con la enfermedad de Alzheimer en una etapa avanzada. Entre la abultada filmografía figuran dos títulos que rodó en Almería. El primero de ellos con el título original The hunting oparty, traducido aquí como Caza implacable, o mejor La cacería.
La actriz de cine y televisión Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en las series Gossip Girl y Buffy Cazavampiros, ha muerto a los 39 años. Trachtenberg fue hallada alrededor de las 8 de la mañana del 26 de febrero, en su apartamento de Central Park South de Nueva York. Las mismas fuentes confirman que la investigación descarta una muerte violenta.
Roberta Flack, cantante de soul y pianista, conocida por éxitos como Killing Me Softly With His Song o Where Is The Love falleció el 24 de febrero a los 88 años. La noticia se conoció a través de un comunicado lanzado por su representante. "Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió fronteras y récords. También fue una profesora orgullosa", ha escrito la representante. En 2022, la artista tuvo que alejarse de los escenarios tras ser diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Además, en 2018, la cantante se sintió mal mientras se encontraba en el escenario y tuvo que revelar que había sufrido un derrame cerebral en 2016. Fue en un club de jazz –trabajo que compaginaba con ser profesora de música en escuelas de secundaria– donde el músico Les McCann la descubrió cantando, lo que dio inicio a su trayectoria en la industria musical. Desde entonces, Flack se convirtió en una de las artistas de R&B y de soul más importantes de las últimas décadas
Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita la del Barrio, falleció a los 77 años. La cantante de México era reconocida por su éxito Rata de Dos Patas, un himno al empoderamiento tras una ruptura. Conocida también como la Guerrillera del Bolero y la Reina del Pueblo, la cantante mexicana cosechó distintos éxitos a lo largo de su vida entre los que destacan Rata de dos patas, Tres veces te engañé, Me saludas a la tuya, Cheque en blanco o Invítame a pecar. Además, la artista consiguió diferentes premios, como el Premio Billboard a la Trayectoria Artística por su legado en la música mexicana.
'La Chunga' ha muerto a los 87 años de edad, la que sin duda ha sido una de las mejores bailaoras de nuestro país. Aunque llevaba tiempo retirada y viviendo en una residencia, todos recordamos esa forma tan característica de bailar, siempre descalza y con ese movimiento de manos insuperable, aunque también era una gran amante del arte. Micaela Flores Amaya, apodada La Chunga por herencia familiar, vivió su días de gloria en la década de los 60, aunque continuó trabajando con gran éxito hasta bien entrados los años 80.
El cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extremoduro, ha muerto a los 63 años de edad, siendo una de las noticias más inesperadas del año. Es considerado como uno de los grandes iconos de la música española gracias principalmente a su papel fundamental como vocalista y compositor de Extremoduro desde la fundación de la banda en 1987. En sus más de 30 años de carrera dejaron 11 álbumes de estudio, canciones para el recuerdo gracias a sus letras peculiares y ventas millonarias a pesar de no haber discurrido en paralelo a la gran industria discográfica, especialmente al principio, con cimas para la crítica como Agíla (1996) o La ley innata (2008). Su nuevo proyecto, Robe, comenzó su andadura discográfica con Lo que aletea en nuestras cabezas en 2015, muy valorado de nuevo por la crítica, al que siguió una etapa muy fructífera con un directo (Bienvenidos al temporal, en 2018) y tres discos de estudio más: Destrozares, canciones para el final de los tiempos (2016), Mayéutica (2021) y Se nos lleva el aire (2023).
El cineasta Rob Reiner y su mujer, Michele, aparecieron muertos en su casa de Los Ángeles el 14 de diciembre. Desde el primer momento se investigó el fallecimiento como un homicidio, del cual ha sido acusado formalmente uno de los hijos de la pareja, Nick Reiner. Fundamentalmente por su carrera como director de largometrajes y fundador de la legendaria productora Castle Rock Entertainment, Reiner sería considerado una de las personalidades más veteranas y queridas de Hollywood, que ahora llora conmocionado por su pérdida en un caso que se añadirá a la crónica negra de la comunidad cinematográfica.
David Lynch, uno de los cineastas más relevantes e influyentes de las últimas décadas, falleció a los 78 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en la página oficial de Facebook del autor. Con una breve pero emotiva declaración, sus allegados compartieron la pérdida del director que marcó un antes y un después en la historia del cine contemporáneo. En agosto de 2024, Lynch concedió una entrevista a la revista Sight & Sound en la que reveló que padecía enfisema pulmonar, una enfermedad crónica que lo había obligado a mantenerse confinado en su hogar y a limitar su movilidad. “No podía salir y solo podía andar distancias cortas antes de quedarse sin oxígeno. Debido al covid, habría sido muy malo para mí enfermarme, incluso con un catarro”, explicó el director, quien relacionó su estado de salud con su pasado como fumador.