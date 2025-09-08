Muere Rick Davies, fundador y teclista de Supertramp, a los 79 años

Rick Davies, fundador y teclista de la banda británica Supertramp, ha muerto a los 79 años en su residencia de Long Island, en el estado de Nueva York. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por Europa Press, en el que se indica que el músico llevaba tiempo luchando contra una enfermedad.

Davies fue el responsable de la creación de Supertramp en 1969 y se convirtió en una de las piezas clave del sonido característico del grupo, que alcanzó su mayor popularidad en los años setenta y ochenta con álbumes como Crime of the Century o Breakfast in America.

Sus inicios en la música

Nacido en Swindon (Reino Unido) en 1944, Davies mostró desde joven un interés por la música. En un principio se inclinó por la batería, aunque pronto se orientó hacia el piano y los teclados, que terminarían marcando su carrera. Según explicó en algunas entrevistas, la elección de los teclados no fue deliberada, sino el resultado de la respuesta del público: "Tienes que ir con lo que le gusta a la gente", declaró en 2003. Su madre solía recordar que la música era "lo único para lo que era bueno en la escuela".

En 1969 fundó Supertramp, inicialmente bajo el nombre de Daddy, gracias al apoyo financiero del millonario holandés Stanley August Miesegaes. El grupo fue evolucionando hasta consolidarse con la formación más conocida, en la que destacaba la presencia de Roger Hodgson, coautor de muchos de los temas más emblemáticos.

Davies se convirtió en el alma del grupo y, además de tocar los teclados, fue el vocalista principal de canciones como Bloody Well Right o Goodbye Stranger. Su estilo se caracterizaba por una mezcla de rock progresivo y pop melódico, que definió el sello distintivo de la banda.

Éxito internacional

Durante los años setenta y ochenta, Supertramp alcanzó un éxito masivo en todo el mundo. El álbum Breakfast in America, publicado en 1979, vendió más de 20 millones de copias y contiene temas que siguen sonando con fuerza en la actualidad, como The Logical Song o Take the Long Way Home.

Aunque Hodgson abandonó la banda en 1983, Davies continuó al frente del grupo en diferentes giras y grabaciones. Su liderazgo permitió mantener viva la marca Supertramp durante varias décadas, con conciertos multitudinarios en Europa y América.

En 2015, la familia del músico anunció que Davies había sido diagnosticado de mieloma múltiple, un tipo de cáncer en la médula ósea, lo que obligó a cancelar la gira que tenía prevista con Supertramp. Desde entonces, su actividad musical se redujo notablemente, centrando sus esfuerzos en los tratamientos médicos y en la vida familiar.

Supertramp sigue siendo una de las bandas británicas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, con más de 60 millones de discos vendidos en todo el mundo.