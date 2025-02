Muere Roberta Flack, cantante de 'Killing Me Softly', a los 88 años

La industria musical está de luto. Roberta Flack, cantante de soul y pianista, conocida por éxitos como Killing Me Softly With His Song o Where Is The Love ha fallecido este lunes 24 de febrero a los 88 años. La noticia se ha conocido a través de un comunicado lanzado por su representante. "Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió fronteras y récords. También fue una profesora orgullosa", ha escrito la representante.

Todavía se desconoce la causa del fallecimiento, aunque en 2022, la artista tuvo que alejarse de los escenarios tras ser diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Además, en 2018, la cantante se sintió mal mientras se encontraba en el escenario y tuvo que revelar que había sufrido un derrame cerebral en 2016.

Nació el 10 de febrero de 1937 en Black Mountain, Carolina del Norte (Estados Unidos) y se crió en Arlington (Virginia), donde comenzó su carrera como pianista clásica. A los 9 años ya comenzó a tocar el piano y a los 15 recibió una beca para estudiar música en la Universidad de Howard, convirtiéndose en una de las estudiantes más jóvenes aceptadas por la Universidad.

Fue en un club de jazz –trabajo que compaginaba con ser profesora de música en escuelas de secundaria– donde el músico Les McCann la descubrió cantando, lo que dio inicio a su trayectoria en la industria musical. Desde entonces, Flack se convirtió en una de las artistas de R&B y de soul más importantes de las últimas décadas

La primera cantante en ganar dos Grammys consecutivos

Su trayectoria de casi cinco décadas ha estado marcada por diversas canciones. Primero llegó The first time ever I saw your face, de Ewan MacColl, canción que se utilizó en la película Play Misty For Me (1971) de Clint Eastwood. En 1973 la artista recogió el premio Grammy a la Grabación del Año por dicha canción.

En 1973 salía a la luz Killing me softly with his song, compuesta por Charles Fox y Norman Gimbel, se convirtió en número uno de todas las listas de éxitos de Estados Unidos. La canción más emblemática de la cantante también la llevó a ganar el Grammy a la Grabación del Año en 1974, convirtiéndola en la primera cantante en ganar el premio Grammy a la Grabación del Año en dos años consecutivos.

La artista ganó cuatro premios Grammy en total a lo largo de su carrera, además de un gramófono por su éxito Where Is The Love y estar nominada en 14 ocasiones a los Grammy.

Otros éxitos de la cantante fueron Feel like makin' love, Back together again o And so it goes. Además, su último proyecto fue publicado en 2012, en el que la artista cantaba algunas de las canciones más famosas de los Beatles.