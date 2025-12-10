Muere Robe Iniesta, alma de Extremoduro y genio del rock español

El cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extremoduro, ha muerto este miércoles a los 63 años de edad, según ha informado este miércoles su agencia de comunicación en un comunicado en el que no ha precisado el motivo de su fallecimiento.

"Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", ha anunciado la agencia en una publicación en Facebook cuyo texto ha calificado como "la nota más triste de nuestra vida".

Asimismo, ha afirmado que, en los próximos días, dará "la información necesaria sobre el lugar y la hora, en Plasencia, del homenaje" para despedir al músico.

En noviembre de 2024, el vocalista y compositor de Extremoduro y líder actualmente de la banda Robe canceló de urgencia los conciertos de despedida de la gira 'Ni Santos ni Inocentes' tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar.

Como detalló el comunicado remitido a los medios ante la suspensión de los conciertos, dicha afección le obligó a guardar "reposo absoluto".

Tras agradecer a toda la gente que fue a verles "en esta gira tan bonita" y que tanto disfrutaron, Iniesta garantizó que "las ganas de volver" no se las quitaba "nada".

Robe Iniesta (Plasencia, 1962) es considerado como uno de los grandes iconos de la música española gracias principalmente a su papel fundamental como vocalista y compositor de Extremoduro desde la fundación de la banda en 1987.

En sus más de 30 años de carrera dejaron 11 álbumes de estudio, canciones para el recuerdo gracias a sus letras peculiares y ventas millonarias a pesar de no haber discurrido en paralelo a la gran industria discográfica, especialmente al principio, con cimas para la crítica como Agíla (1996) o La ley innata (2008).

Su nuevo proyecto, Robe, comenzó su andadura discográfica con Lo que aletea en nuestras cabezas en 2015, muy valorado de nuevo por la crítica, al que siguió una etapa muy fructífera con un directo (Bienvenidos al temporal, en 2018) y tres discos de estudio más: Destrozares, canciones para el final de los tiempos (2016), Mayéutica (2021) y Se nos lleva el aire (2023).