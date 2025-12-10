Menú
Adiós a Robe, el mundo llora la muerte del líder de Extremoduro: "El poder del arte"

El cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea ha muerto este miércoles a los 63 años de edad.

Robe Iniesta celebra en Madrid un concierto como broche a la gira con su actual banda, tras la cual realizará "una parada indefinida" después de más 50 conciertos para presentar el disco "Mayéutica". | LD/Agencias

El cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extremoduro, ha muerto este miércoles a los 63 años de edad. "Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", ha anunciado su agencia de comunicación, cuyo texto ha calificado como "la nota más triste de nuestra vida".

El Ministerio de Cultura ha lamentado el fallecimiento del que califica como "icono del rock y figura esencial de nuestra música", compositor de unas letras que "acompañarán a muchas generaciones".

"'El poder del arte', Robe", así despedía el Museo del Prado al líder de Extremoduro, un homenaje que plantea la colaboración entre el arte clásico y el rock apelando al poder evocador de las imágenes y las posibilidades de combinación de las diferentes expresiones artísticas.

Dani Martín ha recordado la banda sonora de su adolescencia con unas bonitas palabras hacia su líder: "Cuidándote y queriéndote desde hace más de 20 años". "Me duele la vida ahora mismo, Roberto. Guardaré tu púa", escribía con emoción en sus redes. "¿Quién se va a cagar en la hostia ahora?", lamentaba sobre el espíritu del artista.

"Nos lo has dado todo, no recuerdo una época de mi vida sin tu música y tu poesía", escribía la actriz Raquel Pérez.

Plasencia, el lugar de nacimiento del cantante, ha llorado la muerte de Robe Iniesta y decreta tres días de luto oficial. Los políticos también han reaccionado al fallecimiento del artista.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) también ha lamentado "profundamente" la muerte de Robe Iniesta, que ingresó como socio en la entidad en octubre de 1990, donde registró más de 150 obras musicales, "algunas tan relevantes para la historia del rock español de las últimas décadas como 'So payaso', 'Jesucristo García', 'Pedrá' o 'Destrozares'". "Tristes y desolados por la repentina muerte de Robe Iniesta, figura imprescindible de nuestra música popular, rebelde y carismático, capaz de fundir en sus canciones con extrema sensibilidad y personalidad la poesía de Federico García Lorca, Antonio Machado o Miguel Hernández con la esencia y el nervio del rock urbano", ha expresado el presidente de SGAE, Antonio Onetti.

A esta despedida también se han unido perfiles de otros ámbitos culturales como el teatro, el deporte, influencers...

