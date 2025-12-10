Adiós a Robe, el mundo llora la muerte del líder de Extremoduro: "El poder del arte"

El cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extremoduro, ha muerto este miércoles a los 63 años de edad. "Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", ha anunciado su agencia de comunicación, cuyo texto ha calificado como "la nota más triste de nuestra vida".

El Ministerio de Cultura ha lamentado el fallecimiento del que califica como "icono del rock y figura esencial de nuestra música", compositor de unas letras que "acompañarán a muchas generaciones".

El Ministerio de Cultura lamenta el fallecimiento de Robe Iniesta, icono del rock y figura esencial de nuestra música. Galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las BBAA, sus letras han acompañado y acompañarán a muchas generaciones. Descanse en paz.pic.twitter.com/bVEVBcP5h3 — Ministerio de Cultura (@culturagob) December 10, 2025

"'El poder del arte', Robe", así despedía el Museo del Prado al líder de Extremoduro, un homenaje que plantea la colaboración entre el arte clásico y el rock apelando al poder evocador de las imágenes y las posibilidades de combinación de las diferentes expresiones artísticas.

"El poder del arte bien nos pudiera salvar de una vida inerte, de una vida triste, de una mala muerte...", Roberto Iniesta "Robe" https://t.co/gVCyu9ekdh pic.twitter.com/Vo3jFzzU51 — Museo del Prado (@museodelprado) February 1, 2024

Dani Martín ha recordado la banda sonora de su adolescencia con unas bonitas palabras hacia su líder: "Cuidándote y queriéndote desde hace más de 20 años". "Me duele la vida ahora mismo, Roberto. Guardaré tu púa", escribía con emoción en sus redes. "¿Quién se va a cagar en la hostia ahora?", lamentaba sobre el espíritu del artista.

Hoy se ha ido uno de los mejores compositores del mundo.

Hoy un ratón se va a poner las botas.

DEP Robe Iniesta — Luis (@cepedaoficial) December 10, 2025

No me lo puedo creer, Robe. — VEINTIUNO (@veintiuno_music) December 10, 2025

"Nos lo has dado todo, no recuerdo una época de mi vida sin tu música y tu poesía", escribía la actriz Raquel Pérez.

Plasencia, el lugar de nacimiento del cantante, ha llorado la muerte de Robe Iniesta y decreta tres días de luto oficial. Los políticos también han reaccionado al fallecimiento del artista.

Hoy nos deja Robe Iniesta. Si "toda la vida es un cuento y hay que saber contarlo", él lo cantó como nadie: con verdad, con rabia, con belleza. Despedimos a un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás. Su legado será eterno.

Hasta siempre, Robe.https://t.co/UQ1zmDDW3v — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 10, 2025

Su voz marcó generaciones enteras y su música nos deja una huella imborrable. Descanse en paz Robe Iniesta, artista inolvidable. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 10, 2025

Se va la voz de mi generación y de mi tierra. Se va un poeta. La rebeldía y el talento de Extremadura. Su rock y su palabra nos acompañarán siempre. Robe nos regaló una herida que cerrará de noche y abrirá de día. Descanse en paz. Un abrazo a su familia, a sus amigos y a todos… — María Guardiola (@MGuardiolaM) December 10, 2025

"Del tiempo perdido

En causas perdidas

Nunca, nunca me he arrepentido

Ni estando

Vencido

Cansado

Prohibido

Si me caigo y no me levanto

Si lo olvido, recuérdame

Que yo soy un poeta

Y mi vida una letra

Que escribo en hojas en blanco" Te echaremos mucho de menos. Vuela alto Robe💔 — Irene Montero (@IreneMontero) December 10, 2025

Amanece con la triste noticia de la muerte de un poeta del rock. Comparto el dolor y siento mucho la pérdida de Robe Iniesta, líder de Extremoduro. Nos deja canciones inolvidables y un estilo inconfundible que nos ha marcado a varias generaciones.https://t.co/yLmVIjP6iH — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 10, 2025

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) también ha lamentado "profundamente" la muerte de Robe Iniesta, que ingresó como socio en la entidad en octubre de 1990, donde registró más de 150 obras musicales, "algunas tan relevantes para la historia del rock español de las últimas décadas como 'So payaso', 'Jesucristo García', 'Pedrá' o 'Destrozares'". "Tristes y desolados por la repentina muerte de Robe Iniesta, figura imprescindible de nuestra música popular, rebelde y carismático, capaz de fundir en sus canciones con extrema sensibilidad y personalidad la poesía de Federico García Lorca, Antonio Machado o Miguel Hernández con la esencia y el nervio del rock urbano", ha expresado el presidente de SGAE, Antonio Onetti.

Sueña que sueña con ella.

D.E.P. Robe 🕊️ pic.twitter.com/eresNYZyDW — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) December 10, 2025

Hoy nos hemos levantado con la triste noticia del fallecimiento de Robe Iniesta, el alma de Extremoduro. Sus letras, voz y su poesía indomable ‘Extrema y Dura’, serán eternas. Desde el CD Extremadura queremos enviar nuestras condolencias a familiares y amigos. Descansa en… pic.twitter.com/LolgAij0PH — CD EXTREMADURA (@CDExt1924) December 10, 2025

A esta despedida también se han unido perfiles de otros ámbitos culturales como el teatro, el deporte, influencers...