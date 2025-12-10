El mensaje íntegro de despedida de la banda de Robe: "¡Vuela alto, hombre pájaro!"

El cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y que fue líder de la banda de rock Extremoduro hasta su disolución hace una década, ha muerto este miércoles a los 63 años de edad. Su banda actual, que lleva su nombre Robe, y con la que ha publicado sus últimos 4 discos de estudio yn un directo, se ha despedido del líder y alma del proyecto.

El comunicado que ha anunciado su fallecimiento ha sido publicado por su agencia de comunicación a través de las redes sociales:

¡Hasta siempre Robe!

¡Hasta siempre, siempre!

¡Hasta siempre, siempre, siempre!

Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida.

Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones.

Pero por encima de todo esto, hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona.

Muy tristes por esta pronta despedida, pero igualmente agradecidos, a más no poder, de haber recibido un tesoro en forma de legado para seguir el camino que nos queda en la vida:

Como buen filósofo nos has enseñado a pensar.

Como jefe, el más exigente, y a veces intransigente, pero siempre justo y generoso con quien es leal.

Como hombre, el más valiente, el único capaz de pararle los pies a cualquiera, por más poderoso que fuera, aunque ello conllevara la ruina, o el volver a empezar de cero.

Como artista, literato, cantante, compositor etc, la definición de perfeccionismo al Extremo… siempre al extremo.

Como líder político, capaz de poner de acuerdo a PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox.

Como líder social, sus planes para salvar el mundo: campañas ecologistas, ayudas a ONGS.

Estos últimos meses han cristalizado y confluido muchos muchísimos reconocimientos en torno a tan irrepetible figura, fruto todos ellos, de una impecable trayectoria profesional y ética:

Medalla de oro a las Bellas Artes 2024.

Nombramiento de Hijo predilecto de Plasencia.

Locales de ensayo Roberto Iniesta, en la antigua iglesia de San Juan.

En respuesta a la petición de Robe el día de la Medalla de Oro en 2014.

Inauguración de la Avenida Roberto Iniesta en Plasencia.

El poder del arte de Robe, banda sonora de la campaña del Museo del Prado 2024.

La obra de Robe ya se está estudiando en escuelas de infantil, a través de sus canciones que los niños adoran.

En nuestras manos está que esta obra maravillosa, llena de valores humanos, perdure y trascienda a través de las escuelas y universidades de habla hispana.

El público le dio la vida y él se la dio a ellos.

Gracias Robe, gracias maestro.

Seguiremos siempre por el camino que nos has enseñado.

¡Al camino recto por el más torcido!

¡Vuela alto, hombre pájaro!

P.D.: En los próximos días daremos la información necesaria sobre el lugar y la hora, en Plasencia, del homenaje donde todos juntos podremos despedir a Robe.

Los fans del artista han reaccionado a la noticia y han dado un último adiós a su cantante favorito.