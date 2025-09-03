Muere María Teresa Heras, la voz que dio vida a inolvidables personajes del cine
La madre del cantante Macaco y la actriz de doblaje zaragozana María Teresa Heras, voz de Julie Andrews en clásicos como Mary Poppins y Sonrisas y Lágrimas, ha fallecido tras una larga lucha contra el alzhéimer.
'My Fair Lady' (1964)
Prestó su voz a las canciones de Eliza Doolittle en ‘My Fair Lady’, personaje interpretado en pantalla por Audrey Hepburn. En la versión original, los temas musicales fueron interpretados por Marni Nixon, mientras que los diálogos en castellano contaron con la voz de la actriz de doblaje Rosa Guiñón.
'Mary Poppins' Robert Stevenson (1964)
María Teresa Heras comenzó su profesión como actriz de doblaje poniéndole la voz en castellano a Julie Andrews en 'Mary Poppins', cantando ese recordado ‘Supercalifragilisticoexpialidoso’ que todos los niños soñaban con relatar de principio a fin.
‘Sonrisas y Lágrimas’ Robert Wise (1965)
La voz de la zaragozana continuó brillando en ‘Sonrisas y Lágrimas’, donde prestó su talento una vez más a Julie Andrews, interpretando y cantando las inolvidables canciones de la película. Su trabajo no solo dio vida al personaje en español, sino que también transmitió con gran sensibilidad la emoción y la fuerza de una de las bandas sonoras más recordadas del cine musical, dejando huella en varias generaciones de espectadores.
Golfus de Roma (1966)
También puso voz al personaje de Filia en la película ‘Golfus de Roma’ (A Funny Thing Happened on the Way to the Forum), aportando su talento al doblaje de este clásico musical.
El mago de los sueños
Su voz también formó parte de ‘El mago de los sueños’, la recordada película de animación española de los años setenta protagonizada por la entrañable Familia Telerín. En ella, los famosos hermanos que cada noche invitaban a los niños a irse a dormir en televisión se embarcaban en una aventura fantástica guiados por el propio Mago de los Sueños, repartiendo ilusiones y enseñanzas a los más pequeños.
Millie, una chica moderna
En 1967 participó en ‘Millie, una chica moderna’, poniendo voz al personaje de Millie Dillmount, la joven soñadora que viaja a Nueva York decidida a encontrar un marido rico, en una comedia musical que se convirtió en un éxito de la época.
Las señoritas de Rochefort
Ese mismo año también trabajó en ‘Las señoritas de Rochefort’, dando voz a varios personajes femeninos como Judith, Esther, Delphine y Josette, en este colorido musical francés dirigido por Jacques Demy, donde la música y el baile se mezclaban con una historia de amores cruzados.
El extravagante Doctor Dolittle
En ‘El extravagante Doctor Dolittle’ (1967) interpretó a Emma Fairfax, la sobrina de un rico hacendado que termina implicada en las aventuras del excéntrico doctor capaz de hablar con los animales.
Chitty Chitty Bang Bang
Un año más tarde, en 1968, fue la voz de Truly Scrumptious en ‘Chitty Chitty Bang Bang’, la hija de un industrial fabricante de golosinas que se convierte en la compañera de aventuras de los protagonistas en un coche volador lleno de magia y fantasía.
Los Goonies (1985)
Fue ella quien impulsó a su hijo a iniciarse en el mundo del doblaje, participando en títulos como Los Goonies, donde puso voz al protagonista (Mikey), y Exploradores, ambas de 1985. Una década más tarde daría un giro hacia la música, dejando atrás su nombre real, Daniel Carbonell Heras, para presentarse como Macaco, un alias inspirado en el cariñoso mote “Mico” que le había puesto su madre.
Nuestro amigo el espantapájaros
Ya en 1983 participó en ‘Nuestro amigo el espantapájaros’, poniendo voz a Enid, la doncella, en el doblaje de los diálogos de esta producción televisiva que mezclaba elementos de fábula, música y fantasía.