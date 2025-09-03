Muere María Teresa Heras, la voz que dio vida a inolvidables personajes del cine

3 / 11

‘Sonrisas y Lágrimas’ Robert Wise (1965)

La voz de la zaragozana continuó brillando en ‘Sonrisas y Lágrimas’, donde prestó su talento una vez más a Julie Andrews, interpretando y cantando las inolvidables canciones de la película. Su trabajo no solo dio vida al personaje en español, sino que también transmitió con gran sensibilidad la emoción y la fuerza de una de las bandas sonoras más recordadas del cine musical, dejando huella en varias generaciones de espectadores.