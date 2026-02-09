Cuando la Super Bowl habló en español: las imágenes que marcaron el show de Bad Bunny en la Super Bowl 2026
El espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl 2026 se convirtió en uno de los momentos más comentados, fue mucho más que una actuación musical, se convirtió en una auténtica celebración de la cultura latina, repleta de artistas invitados y celebridades tanto sobre el escenario como entre el público.
El show de Bad Bunny ha reforzando la idea de que el Halftime Show es mucho más que un espectáculo musical. El cantante consiguió hacer de su show una celebración de identidad y herencia cultural.
El show de Bad Bunny en el Levi’s Stadium de Santa Clara se convirtió en uno de los momentos más comentados de la Super Bowl.
Bad Bunny lució la bandera de Puerto Rico con orgullo durante su actuación.
El estadio de California (Estados Unidos) estaba repleto de fans que acudieron a ver el partido y famosos que no quisieron perderse el histórico show de Bad Bunny en la Super Bowl 2026. Los famosos que no quisieron perderse el histórico show de Bad Bunny en la Super Bowl 2026Carla Castejón
El artista puertorriqueño homenajeó a todos los países de América durante su actuación: “God Bless America, ya sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico...”
Bad Bunny durante su actuación con el balón de fútbol americano en sus manos. Este objeto tiene características muy específicas, es ovalado, con costuras en la parte superior, hecho generalmente de cuero o material sintético, y su forma permite lanzarlo con efecto espiral.
Lady Gaga fue una de las grandes sorpresas al subir al escenario para interpretar una versión salsa de Die With a Smile, desplegando toda su potencia vocal.
La cantante estadounidense mostró una sorprendente complicidad con Bad Bunny, con quien también bailó los primeros compases de Baile Inolvidable.
El momento sobre el escenario de Bad Bunny y Lady Gaga se ha convertido en el clip más viral de la actuación.
A ella se sumó Ricky Martin, que apareció para cantar un fragmento de Lo que le pasó a Hawaii, aportando un emotivo guiño cultural y convirtiéndose en el puente generacional entre el pop latino clásico y el sonido urbano actual, en una unión celebrada por el público como símbolo de identidad y orgullo latino.
Bad Bunny en la Super Bowl 2026
Bad Bunny llevó al estado su ‘casita’ al estadio de la Super Bowl 2026 recreando los paisajes más asombrosos de Puerto Rico.
Las personas vestidas de árboles han llamado la atención como parte de la decoración y el movimiento del espectáculo. No se percibían rostro, solo los pies en movimiento.
El cantante disfrutó con el cuerpo de baile, paseando en volandas entre elementos como campo de caña de azúcar, puestos de comida y una “casita” tradicional de Puerto Rico, diseñados para evocar recuerdos de comunidad, hogar y raíces culturales.
La furgoneta formaba parte de la escenografía inspirada en la vida cotidiana y la cultura puertorriqueña que Bad Bunny quiso traer al escenario.
Los campos de caña de azúcar trasladados al estadio de la Super Bowl.
Bad Bunny entre los campos de caña de azúcar trasladados al estadio de la Super Bowl.
Super Bowl 2026 Bad Bunny
Los postes de electricidad formaban parte de la escenografía diseñada para recrear un barrio típico de Puerto Rico. Lejos de ser un simple adorno, simbolizan la vida cotidiana en la isla, la conexión entre comunidades y el entorno urbano y semi-rural que marcó la infancia de Bad Bunny, rindiendo así un sentido homenaje a sus raíces.
La bandera de España también estuvo presente en el show de Bad Bunny en la Super Bowl 2026 como país de habla hispana.