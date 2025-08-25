Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años

La actriz Verónica Echegui, reconocida por su interpretación de La Juani en la película de Bigas Luna Yo soy La Juani (2006), falleció este domingo a los 42 años. La artista llevaba varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid debido a una enfermedad que no ha sido especificada.

Su pérdida ha conmocionado al mundo del cine y la televisión en España, donde Echegui se había consolidado como una figura versátil y comprometida con su oficio. Su último trabajo en pantalla fue en A muerte, una comedia romántica dirigida por Dani de la Orden y estrenada en Apple TV+ en febrero de este mismo año.

El papel que marcó su carrera

Aunque su trayectoria había comenzado algunos años antes con pequeñas apariciones en cine y televisión, el verdadero punto de inflexión en la carrera de Verónica Echegui se produjo con el estreno de Yo soy La Juani. En esa película, dirigida por Bigas Luna, Echegui encarnó a una joven de barrio decidida a escapar de su entorno y luchar por sus sueños.

En una de las escenas más recordadas del cine español de los años 2000, su personaje le grita al interpretado por Dani Martín desde un andén: "No me digas que me quieres, no me lo digas nunca más, te lo suplico". Mientras el tren arranca y se la lleva, la Juani —y con ella Verónica— dejaba claro que no había marcha atrás.

Su actuación le valió una nominación al Goya como mejor actriz revelación —aunque finalmente el premio fue para Ivana Baquero por El laberinto del fauno—, marcando así una entrada destacada en el mundo del cine cuando apenas superaba los veinte años. En los años posteriores, Echegui formó parte de películas como Tocar el cielo, El menor de los males, 8 citas, La casa de mi padre o El patio de mi cárcel, construyendo una trayectoria que ha estado marcada principalmente por la comedia romántica y el cine independiente.

La Juani representaba la rebeldía de una juventud que buscaba abrirse paso en un mundo hostil. Un papel que, pese a sus trabajos posteriores, la acompañaría siempre.

Una vocación nacida en la infancia

Verónica Fernández de Echegaray, nació en Madrid y desde niña supo que su camino estaba en la interpretación. Al terminar sus estudios secundarios, ingresó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), donde se formó como actriz profesional.

Su paso por la RESAD coincidió con una etapa de transformación personal y artística. Fue allí donde comenzó a consolidar las herramientas que la llevarían a conquistar al exigente Bigas Luna, director conocido por haber descubierto a figuras como Penélope Cruz y Javier Bardem.