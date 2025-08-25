El momento más sincero de Verónica Echegui en esRadio: "A mí me parece tan importante la muerte como la vida"

Verónica Echegui ha fallecido en el Hospital 12 de Octubre de Madrid a causa de una enfermedad. La actriz, que saltó a la fama por la película Yo soy la Juani, siempre ha sido muy celosa de su intimidad y no se conocía de manera pública que estuviese enferma. Recientemente ha protagonizado la serie A muerte, una comedia romántica con la temática del cáncer como telón de fondo.

Sobre su carrera, su amor por la naturaleza, la vida y la muerte habló la actriz con Andrés Arconada en uno de los primeros programas de Una Hora Contigo en esRadio. Echegui, que en esos momentos se encontraba de promoción de la película Justicia Artificial, dijo que "observar la naturaleza me ayuda de cara a aceptar que yo estoy aquí de paso. Los animales aceptan la muerte, o la viven, o la experimentan de una manera que para mí ha sido también interesante".

En este sentido, aseguró que "al tener animales ver como se retiran cuando van a morir, se van y ya está, me ha servido a mí para reflexionar respecto a mi propia muerte porque en realidad nos vamos a morir todos en algún momento y creo que es un tema que evadimos constantemente o que no queremos mirar de frente, pero a mí me parece tan importante la muerte como la vida".

Verónica Echegui explicó que "por las experiencias que he tenido o la gente que he llegado a ver cercana morir sí que me ha tocado y me ha despertado para plantearme como quiero llegar yo a ese momento si es que llego a ese momento por vejez que a lo mejor es una cosa repentina. No se sabe".

La actriz añadió que "en el día a día nos vamos perdiendo, pero llega el momento es muy trágico ver de cerca que alguien no se va en paz, con los deberes hechos o, incluso, llegar a ese punto y darte cuente que no has hecho nada por ti mismo o para ti, que no te has querido nada. Eso a mí es lo que más me importa".