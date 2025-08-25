Adiós a Verónica Echegui, una gran actriz y una excelente persona

Se nos ha ido un gran talento y una mujer llena de cariño, simpatía y verdad. No hace mucho nos encontrábamos en los estudios de esRadio en una entrevista para Una Hora Contigo para hablar largo y tendido sobre su vida profesional y también personal. Precisamente en esos minutos recordamos la primera vez que nos encontramos en el cine Palafox de Madrid durante la presentación de Yo soy la Juani, de Bigas Luna, su gran debut cinematográfico y un personaje que la marcó en toda su carrera.

Verónica Echegui brindó personajes que marcaban la película, la serie o la función de teatro donde le tocaba participar. Siempre he pensado que era consciente del talento que demostraba en todas sus interpretaciones. Era una luchadora nata, sabía elegir aquello que no sólo más le convenía sino lo que le hacía crecer como actriz. Eso fue visto incluso por productores de otras nacionalidades que contaron con ella para sus producciones como El libro del amor, Trust, Réquiem por un asesino o Déjate llevar junto a Toni Servillo.

No se conformó nunca con ser una simple actriz, siempre tuvo la intención de dirigir y por fin se atrevió con un corto Tótem Loba con el que consiguió el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción. En su mente estaba el poder dirigir también un largo que me comentó que lo tenía bastante avanzado, algo que se ha visto truncado por su prematura muerte.

Verónica era capaz de pasar en su filmografía de la lágrima y la emoción a la comedia pura y dura. Su última intervención cinematográfica estrenada dentro de la comedia fue Yo no soy esa donde daba credibilidad a un personaje bastante complejo de interpretar, una joven que se despierta tras 20 años en coma. Como siempre, salió bien parada del mismo. Algo que contrastaba en la interpretación que realizó de una jueza que se enfrentaba a la inteligencia artificial en la película Justicia Artificial por la que tuve el placer de entrevistarla por última vez. Con comedias como No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas o La gran familia española nos seguirá haciendo reír eternamente.

Verónica era fundamentalmente, además de una grandísima actriz, una buena persona, siempre estuvo cuando se la necesitaba, jamás recibí un no de ella cada vez que le pedíamos una entrevista o colaboración. Era cálida y entregada en su profesión y en su vida. La echaré de menos mucho como actriz porque no hay tantas de sus características, pero sobre todo echaré de menos su presencia, su mirada tan llena de verdad y por supuesto su sonrisa. Allá donde estés Verónica, un beso enorme.