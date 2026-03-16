De 'Gladiator' a experto en relojes: el sorprendente éxito de Russell Crowe en TikTok

El actor Russell Crowe ha conquistado las redes sociales con su cuenta secreta de TikTok donde comparte su pasión por los relojes. El clip, que ha grabado en su casa, muestra al ganador del Oscar abriendo un paquete recién llegado y emocionándose al descubrir su nueva adquisición, un Toledano & Chan B/1.3R. Un Crowe alegre retira la película protectora de la pieza y comenta los detalles con auténtico entusiasmo.

🚨 RUSSELL CROWE GETS GIDDY UNBOXING A PACKAGE THAT JUST ARRIVED — THEN TURNS INTO A FULL-BLOWN WATCH NERD ON CAMERA In a new video, the Oscar-winning Gladiator star jumps on camera to show followers what just arrived in the mail. Before even getting to the watch, Crowe opens a… pic.twitter.com/28D1wAih1P — HustleBitch (@HustleBitch_) March 16, 2026

El que fuera gladiador romano en Gladiator, matemático en Una mente maravillosa e inspector cantante en Los miserables, tiene una cuenta secreta en TikTok, con el nombre de @igp366, donde sube, entre otras cosas, contenido relacionado con los relojes. Fue ayer cuando subió el vídeo a la plataforma.

Al abrir la caja, señala que el reloj, en titanio de grado 5 con esfera de oro de 18 quilates y dial ondulado, tiene un diseño "escultórico" y la correa produce una "sensación Patek". Algo que podría definirse como impresión de extrema calidad, elegancia discreta, refinamiento técnico y la certeza de poseer algo que puede legar. En concreto, se trata de una edición limitada fabricada en Suiza en oro de 18 quilates y correa de titanio. Es un diseño sobrio pero llamativo. Al final, acaba probándose el reloj en la muñeca, ajusta su anillo, y lo muestra a la pantalla. Y es que el vídeo de Crowe ha explotado en TikTok, Instagram y X.

Relojes y música

"De Gladiator a vlogger de relojes, nadie lo vio venir", puede leerse entre los comentarios. Crowe usa esta cuenta para hablar de relojes y promocionar su banda de música, Russell Crowe's Indoor Garden Party.

En @igp366 vemos cómo Crowe muestra el reloj de Toledano & Chan. Esta firma de alta relojería vende el modelo B/1.3R que muestra el actor por 10.200 dólares; es decir, 8.929 euros. Además, en el número 103 de la revista de moda The Rake Magazine, sale en la portada con su Rolex Cosmograph Daytona, valorado en 40.600 dólares; unos 35.500 euros. En otro de sus clips de TikTok, aparece en un barco de la Royal Australian Navy, con su Patek Philippe Nautilus. Un 'master and commander' del siglo XXI. En otro clip, repasa los distintos modelos que posee de la firma Giuliano Mazzuoli.

Con más de 80.000 visitas, en poco más de un día, el vídeo de Russell Crowe lo ha convertido en un embajador de marcas y aficionados a los relojes.