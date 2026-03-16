Timothée Chalamet sufre la 'maldición de las Kardashian'

La última edición de los premios Oscar, donde Timothée Chalamet perdió el galardón a mejor actor por su interpretación en Marty Supreme, ha vuelto a poner en circulación en las redes sociales la loca teoría que acompaña a la familia Kardashian-Jenner: la maldición de las Kardashian. Ya son varios los casos en los que las parejas de las famosas hermanas ven afectadas sus carreras o su vida personal después de iniciar una relación con ellas y, en este caso, ha ocurrido con el actor, novio de Kylie Jenner.

La 'maldición' surgió como una teoría popular entre usuarios de redes sociales y fans de la cultura pop hace varios años. Según esta narrativa, los hombres que mantienen relaciones con las Kardashian o Jenner suelen verse envueltos en escándalos, lesiones, problemas personales o descensos en su rendimiento profesional. Aunque muchos lo consideran una simple coincidencia amplificada por la atención mediática que rodea a la familia, la idea se ha mantenido durante años gracias a varios ejemplos muy comentados.

Uno de los nombres más recordados es Lamar Odom, exjugador de la NBA, que se casó con Khloé Kardashian en 2009. Durante su relación enfrentó problemas de adicciones, infidelidades y fue suspendido en varias ocasiones, lo que afectó su carrera deportiva. Algo parecido ocurrió con Tristan Thompson, también jugador de la NBA y padre de los hijos de Khloé, cuya relación estuvo rodeada de polémicas mediáticas y escándalos de infidelidad. El más sonado ocurrió cuando Kardashian, a punto de dar a luz, se enteró de que su pareja le fue desleal en una discoteca.

La lista incluye a otros deportistas como James Harden o Reggie Bush, exparejas de Khloé y Kim Kardashian, respectivamente, cuyas relaciones coincidieron con momentos complicados o de bajo rendimiento en sus carreras, alimentando así el mito en las redes sociales. Cabe recordar, sin embargo, que las carreras deportivas y artísticas suelen atravesar altibajos por múltiples factores —lesiones, presión mediática, decisiones profesionales o problemas personales— que poco tienen que ver con las relaciones sentimentales.

El enorme impacto cultural de la familia Kardashian-Jenner y su constante presencia en la prensa del espectáculo hacen que cada romance y cada ruptura se conviertan en tema de conversación global, manteniendo vivo el debate sobre esta curiosa teoría.