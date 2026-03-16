De Anne Hathaway a Demi Moore: Los mejores looks de la alfombra roja de los Oscars 2026
El mundo del cine se mezcla con la moda y el glamour en una de las noches más esperadas del año, y que nos deja elegantes looks para el recuerdo
Elle Fanning con vestido blanco de Sarah Burton para Givenchy
Nicole Kidman, de Chanel
Emma Stone, de Louis Vuitton
Anne Hathaway con un vestido de estampado floral de Valentino Alta Costura Primavera/Verano 2026.
Kate Hudson con vestido de lentejuelas de Giorgio Armani Privé.
Zoe Saldaña, con vestido de encaje de Saint Laurent
Gwyneth Paltrow de Giorgio Armani Privé
Demi Moore con espectacular vestido de plumas, de Gucci
Jessie Buckley, que ha triunfado con su papel en Hamnet, con un vestido bicolor en rojo y rosa de Chanel
Renate Reinsve, con vestido rojo de Louis Vuitton
Teyana Taylor vestido blanco y negro con transparencias y plumas, de Chanel.
Georgina Chapman, con vestido rojo de Marchesa
Kirsten Dunst con vestido negro con bandas de corte trapecio.
Priyanka Chopra
Heidy Klum