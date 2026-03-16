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Vida y estilo

De Anne Hathaway a Demi Moore: Los mejores looks de la alfombra roja de los Oscars 2026

El mundo del cine se mezcla con la moda y el glamour en una de las noches más esperadas del año, y que nos deja elegantes looks para el recuerdo

Chic
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Elle Fanning con vestido blanco de Sarah Burton para Givenchy

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Nicole Kidman, de Chanel

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Emma Stone, de Louis Vuitton

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Anne Hathaway con un vestido de estampado floral de Valentino Alta Costura Primavera/Verano 2026.

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Kate Hudson con vestido de lentejuelas de Giorgio Armani Privé.

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Zoe Saldaña, con vestido de encaje de Saint Laurent

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Gwyneth Paltrow de Giorgio Armani Privé

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Demi Moore con espectacular vestido de plumas, de Gucci

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Jessie Buckley, que ha triunfado con su papel en Hamnet, con un vestido bicolor en rojo y rosa de Chanel

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Renate Reinsve, con vestido rojo de Louis Vuitton

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Teyana Taylor vestido blanco y negro con transparencias y plumas, de Chanel.

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Georgina Chapman, con vestido rojo de Marchesa

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Kirsten Dunst con vestido negro con bandas de corte trapecio.

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Priyanka Chopra

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Heidy Klum

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