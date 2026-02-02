Del 'efecto desnudo' de Heidi Klum al escote imposible de Chappell Roan: los extravagantes looks de los Premios Grammy 2026
La 68ª edición de los Premios Grammy dejó además de un increíble espectáculo de música, una pasarela de las tendencias que veremos este año en las pasarelas, algunos más acertados que otros
Chappell Roan
Chappell Roan fue sin duda uno de los looks más comentados de la noche. Su estilo gótico y extravagante, como de costumbre, no ha dejado indiferente a nadie. El “vestido" se compone de una tela de gasa translúcida en tono terracota dejando al descubierto toda la parte superior del cuerpo colgando de sus pezones mediante un escote drapeado tipo cowl.
Heidi Klum
Heidi Klum ha logrado convertirse en una de las invitadas más virales en redes sociales. Esta pieza efecto “segunda piel" está confeccionado en cuero y en color nude con un escote de palabra de honor con cierres a los laterales y un efecto que recrea a la perfección el cuerpo de la artista.
Karol G
La colombiana luce un espectacular vestido de Paolo Sebastian con transparencias de color azul grisaceo, con hombros descubiertos y una hilera de botones forrados que comienzan en el escote y terminan con una abertura en la falda que deja ver las piernas terminando en una preciosa cola con flecos largos que añaden movimiento al look.
Miley Cyrus
Miley Cyrus optó por una chaqueta de cuero estilo biker, con una camisa blanca de cuello pronunciado debajo y unos pantalones de pinza negros. Los detalles fueron sin duda lo que le dieron ese toque “Glam" al look. Desde guantes de cuero hasta unas gafas sol oversize, o el maxi broche dorado en la chaqueta.
Rosé
Rosé la integrante de Blackpink llegó a la alfombra con un vestido de Giambattista Valli “black and white" compuesto por un mini vestido negro y unas grandes lazadas en la cadera que le aportaban volumen y elegancia al outfit.
Sabrina Carpenter
Sabrina se ha coronado como una de las mejores vestidas de la noche con un precioso vestido de Valentino hecho a medida con transparencias y un diseño que se ajustaba perfectamente a su silueta.
Tyla
Tyla deslumbró con uno de los looks más glamurosos de la noche. El vestido compuesto por un cuerpo con tirantes finos y lentejuelas en la parte superior y una preciosa falda de plumas que se llevaba todo el protagonismo del outfit.
Zara Larsson
Zara Larsson para la ocasión apostó por un conjunto de Kevin Germanier compuesto por dos piezas, una falda recta de lentejuelas y un top en la parte superior asimétrico que dejaba el vientre al descubierto.
Olivia Dean
Olivia Dean ha llevado un vestido blanco y negro de Chanel compuesto por un cuerpo de tirantes finos y un tejido de lentejuelas, con detalles de plumas en la cintura para rematar con una falda de cola blanca convirtiéndose en una de las más elegantes de la noche.
Teyana Taylor
El outfit de Teyana Taylor fue de la firma Tom Ford apostando por un vestido 'cut-out' metalizado que dejaba gran parte de su torso al descubierto, terminando con una pequeña cola.
Kesha
La artista lució un vestido de Atelier Biser con los hombros al descubierto y compuesto únicamente de plumas blancas que llamó especialmente la atención en las redes sociales.