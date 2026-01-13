Maura Higgins, la bomba irlandesa que cualquier evento quiere en su alfombra roja
Entre actores y actrices de Hollywood, la estrella de la telerrealidad volvió a dar una lección de estilo en los Globos de Oro celebrados el pasado domingo. Repasamos algunos de los espectaculares looks de la modelo que, unidos a su belleza, la han convertido en indispensable en los grandes eventos relacionados con el cine y el entretenimiento.
La alfombra roja de los Globos de Oro celebrados el pasado domingo en Los Ángeles estuvo repleta de estrellas del cine y la televisión luciendo espectaculares vestidos de fiesta. Entre los rostros habituales se encontraba Maura Higgins, que a pesar de no ser mundialmente conocida, se llevó los elogios y se coronó como una de las mejor vestidas de la noche.
Higgins lució un increíble diseño de Marmar Halim formado por vestido negro con escote bardot y silueta ajustada, lo que creaba un contraste muy intencionado con la pieza protagonista: la capa escultórica dorada. El peinado con ondas suaves y de inspiración clásica le daba aires de antiguo Hollywood.
Pero, ¿quién es Maura Higgins? Los amantes de la telerrealidad la conocerán por su participación en Love Island, un programa parecido a La isla de las tentaciones del que fue finalista en su quinta temporada. Desde entonces, la modelo irlandesa ha hecho carrera en la televisión, dando el salto del Reino Unido a Estados Unidos. Allí presentó varias ediciones y formatos relacionados con el programa.
Antes de la pequeña pantalla trabajó como chica de imagen, lo que explica su buen hacer en las alfombras rojas a las que acude. Tras saltar a la fama en 2019 y hacerse con un buen número de seguidores en Instagram (más de cuatro millones) su presencia en grandes eventos es cada vez más habitual. Dos años más tarde fichó por la agencia Elite Model Management para impulsar su carrera como modelo.
A pesar de coronarse como una de las más elegantes, lo que está claro es que también sabe arriesgar y adaptarse a cada evento. Durante el último acto del British Fashion Council, la organización británica de moda más importante, dejó a todos boquiabiertos con un diseño de alta costura de Robert Wun que incluía uno de sus icónicos tocados.
En la gala de los Brit Awards, los premios de la música británica, optó por aires modernos con un vestido largo de tul negro transparente, de silueta ajustada y líneas verticales que estilizan el cuerpo y bordados florales en relieve. El diseño de Galia Lahav dejaba a la vista la lencería negra, aportando un toque provocador pero sofisticado.
Más transparencias, esta vez más sutiles, en los premios de la revista Glamour con este vestidazo del diseñador LaQuan Smith con una parte superior de tul transparente y escote profundo en U y una falda fluida.
En la última edición de los Premios Nacionales de la Televisión británica se lució con un vestido de Elio Abou Fayssa en color burdeos con una clara inspiración en los corsés gracias al entramado de cordones y aberturas verticales que recorren el diseño. El escote halter se cruza en el cuello y deja un pronunciado cut-out central que acompaña a la falda larga hasta el suelo con un ligero vuelo en el bajo.
Audrey Hepburn fue su inspiración para los premios The Pride of Britain donde se dejó ver con un vestido de J'Aton Couture con escote palabra de honor, confeccionado en encaje transparente con motivos florales, cuerpo ajustado y sobrefalda de tul negro que nace desde la parte trasera y forma una cola fluida.
Tampoco se perdió los BAFTA, los premios británicos del cine, donde volvió a confiar en Elio Abou Fayssal con un look de princesa gracias al vestido de cuello halter y cuerpo de encaje y falda de cintura baja con gran volumen.
Un año acudió a los premios de la Academia Británica con un vestido negro en terciopelo de silueta sirena, peplum y escote en forma de corazón firmado por Drenusha Xharra.
Su popularidad ha crecido mucho y antes de las grandes entregas de premios también era habitual verla en estrenos de cine, como la premiere de Creed III celebrada en Londres.