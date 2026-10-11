La aristocracia de los imbéciles

Hay imbéciles que se visten muy bien. Y hay hombres extraordinarios que se visten como si su madre todavía les comprara los pantalones. La elegancia, por desgracia para los primeros, no siempre viene incluida en el precio de la americana. Y la inteligencia, por fortuna para los segundos, no necesita pasar por el probador.

Vivimos en una época en la que cualquiera puede comprarse la apariencia de alguien interesante. Basta una tarjeta de crédito, un buen sastre y cierta habilidad para pronunciar nombres franceses sin conocer su significado. Lo difícil sigue siendo tener algo que decir después de quitarse la chaqueta. Madrid está lleno de hombres que parecen recién salidos de una campaña publicitaria y que, al abrir la boca, convierten el silencio en una virtud aristocrática. La vulgaridad se ha sofisticado tanto que ahora lleva gemelos, bebe champán y presume de conocer a gente a la que, probablemente, esa misma gente no conoce.

El otro día, Ángel me enseñó unas fotografías suyas vestido de luces. Y pensé que hay prendas que no admiten impostores. Un traje de luces solo puede llevarlo un torero. No basta con enfundárselo. Hay que haber tenido el valor de ponerse delante de un toro. El hábito no hace al monje, dicen. Yo ya no estoy tan segura. Hay hábitos que obligan a estar a su altura. Una sotana, una toga, un traje de luces. Aunque también conozco a demasiados imbéciles que se ponen una americana y se creen caballeros. Quizá la diferencia esté en que algunas prendas exigen demostrar lo que uno es y otras permiten disimular lo que uno no ha llegado a ser.

Esta semana he estado pensando mucho en la elegancia. En la verdadera y en esa otra que se alquila por temporadas.

Carlos Lamela ha presentado una exposición dedicada a su padre, Antonio Lamela, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Hay apellidos que se heredan y otros que se merecen. Carlos pertenece a esa rara especie de hombres capaces de continuar un legado sin vivir arrodillados ante él. Es un genio. Un hombre que levanta edificios, transforma ciudades y, sin embargo, se viste de Emidio Tucci con la despreocupación de quien sabe que su verdadero patrimonio no está en el armario. Me fascina esa clase de hombres. Los que podrían permitirse cualquier extravagancia y deciden no perder el tiempo en ella. Lamela no necesita que su chaqueta explique quién es. Ya hablan por él sus edificios. Y sospecho que esa es una de las formas más refinadas de la elegancia, no necesitar demostrarla.

De Lamela pasé a otro universo. El de Tom Black. Hoy me he reunido con Juan Terrer, fundador de la firma, en su showroom de Barquillo 44. Hay lugares que huelen a perfume, otros a dinero y algunos, desgraciadamente, a desesperación por aparentarlo. El espacio de Tom Black huele a hombre. Pero no al hombre que necesita exhibir su masculinidad como quien enseña las escrituras de una finca. Huele a un hombre etéreo. A una masculinidad que todavía conserva cierta educación sentimental. A una elegancia que no pide permiso ni necesita levantar la voz.

Estamos allí por la artista Ainhoa Moreno. Aunque hoy no esté físicamente, su alma nos acompaña. Hay personas que tienen el talento de estar presentes incluso cuando faltan. Ainhoa pertenece a esa categoría. El arte tiene esas cosas. A veces ocupa más espacio que su propio autor , que hoy posa en Nueva York.

Y mientras observo las prendas, los tejidos, las proporciones y esa ceremonia casi religiosa que algunos hombres mantienen con sus americanas, vuelvo a pensar en Lamela. Qué curioso que un hombre que diseña edificios no conceda demasiada importancia a su propia arquitectura exterior, mientras otros necesitan construir toda una catedral alrededor de su insignificancia.

Existe una nueva aristocracia que no procede de la sangre, ni del talento, ni siquiera del dinero. Es la aristocracia de los imbéciles. Una élite de hombres y mujeres que han confundido el buen gusto con el buen precio, la cultura con la agenda de contactos y la personalidad con una cuenta de Instagram. Se reconocen entre ellos con la precisión de los animales de una misma especie. Se admiran, se fotografían, se felicitan y se reproducen socialmente en cenas donde nadie escucha a nadie. Han aprendido a sentarse en los mejores restaurantes, pero no a mantener una conversación. Saben qué reloj llevar a una inauguración, pero ignoran quién diseñó el edificio. Confunden tener mundo con haber viajado y tener clase con haber nacido en una determinada calle.

La vulgaridad, conviene recordarlo, no consiste en llevar una camisa barata. Consiste en necesitar que los demás sepan cuánto ha costado.

Y tampoco quisiera cometer la injusticia de confundir la frivolidad con la estupidez. A mí me encanta la frivolidad. Me parece una de las manifestaciones más civilizadas de la inteligencia cuando se practica con sentido del humor. Adoro los buenos trajes, los zapatos bonitos, las fiestas innecesarias y las conversaciones que no conducen absolutamente a ninguna parte. Hay algo profundamente humano en perder el tiempo con elegancia. Lo que no soporto es la solemnidad del frívolo. Ese individuo que se toma tan en serio su propia apariencia que acaba convirtiéndose en una caricatura de sí mismo.

Por eso me gustan los hombres que construyen cosas. Edificios, empresas, ideas, cuadros, faenas en un albero o incluso una conversación inteligente. Hombres capaces de hacer algo con sus manos o con su cabeza. Hombres que no confunden el éxito con su representación teatral. Y por eso también me gusta la sastrería cuando detrás de ella existe una filosofía y no simplemente una etiqueta.

Juan Terrer ha hecho de Tom Black una manera de entender al hombre. Lamela ha hecho de la arquitectura una manera de entender el mundo. Y un torero, como mi Ángel Teruel, cuando se viste de luces, acepta que su traje no es un disfraz, sino una responsabilidad.

Al final, quizá la elegancia consista precisamente en eso. En no necesitar parecerse a nadie. En saber entrar en una habitación sin conquistarla a gritos. En tener una vida interior que no dependa de la aprobación exterior. En comprender que un traje puede vestir un cuerpo, pero jamás corregir una biografía.

Carlos Lamela puede ponerse un traje de El Corte Inglés y seguir siendo Carlos Lamela. Otro puede envolverse en la mejor sastrería del mundo y continuar siendo un perfecto imbécil. El tejido no hace milagros.

Y es que hay hombres que hacen edificios y hombres que solo saben hacerse fotos delante de ellos. Los segundos suelen ir mejor vestidos.