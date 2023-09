"Te vamos a matar. Mereces que te violen": el impune acoso animalista que sufren las cazadoras

Hay un grupo de mujeres en España, invisibles para los movimientos feministas, que viven amenazadas. Prácticamente a diario, a veces de forma masiva, reciben mensajes a través de las redes sociales (y a veces llamadas) con insultos, amenazas de muerte y fervorosos deseos de que las violen. Esos ataques, "coordinados por los movimientos animalistas", únicamente se producen porque a estas mujeres les gusta una actividad legal: la caza. Ellas piden que esas vejaciones se juzguen como un delito de odio. Sin embargo, los tribunales de justicia las ignoran porque consideran que las amenazas animalistas están amparadas por la libertad de expresión. Tres de esas cazadoras, también conocidas influencers en el sector cinegético, han contado su terrible experiencia en Libertad Digital.

Cuando supo que iba a ser mamá, Bea Rosete anunció la buena noticia en redes junto a una fotografía en la que posaba junto a su pareja. Poco después, una mujer que se presentó como artista y animalista escribió lo siguiente: "Ojalá nazca así de deformado y tengas que hacerle desaparecer por el bien de la especie".

"No me entra en la cabeza como alguien puede desear la muerte a un bebé que todavía no ha nacido. Llevo años recibiendo insultos a mi persona, amenazas y deseos de muerte, pero nunca ningún mensaje me había dolido tanto como este", explica Rosete. "El mundo está muy mal. Es necesario que la violencia animalista se considere un tipo de violencia tipificada en el Código Penal".

La cazadora Pilar Escribano lleva recibiendo mensajes de acoso desde que abrió su blog. A menudo recibe comentarios de odio visceral como estos: "Ojalá un día te den un tiro a ti". "Por mi, como si os matan delante de vuestras familias con collares eléctricos hasta que os peten los ojos". "Así te violaran entre todos y te colocaran esa dentadura".

"Lo de violar es bastante recurrente, sobre todo cuando somos mujeres", señala Nazaret Jiménez. También los insultos menos originales como "puta" o "zorra". Como denunciar no sirve de nada, se protegen bloqueando perfiles o palabras, silenciando sus propias conversaciones, haciéndose invisibles durante unos días... Es decir, coartan su propia libertad de expresión mientras la Justicia protege a los agresores.

Las cacerías animalistas

Las cazadoras explican que es habitual encontrar en sus redes sociales algún que otro mensaje de odio. Sin embargo, hay veces en las que esos ataques se producen de forma masiva con cientos o incluso miles de mensajes en apenas horas. Aseguran que se trata de "ataques coordinados" desde los sectores animalistas radicales.

"Muchas asociaciones animalistas en grupos de Facebook comparten nuestros perfiles y ahí es cuando ya se convierte en una bomba de relojería porque todos los animalistas empiezan a compartirlo y eso ya es imparable", explica Jiménez.

"Cuando te viene un ataque masivo esta claro que eso está organizado. No es normal recibir tantos comentarios y tan hirientes. Esto se debe a un grupo organizado vinculado a los sectores animalistas. Se dedican a publicar nuestras fotos en sus grupos para ver a quién le toca ese día", explica Escribano.

Rosete destaca que muchos de los perfiles son reales y fácilmente rastreables. Ella incluso se ha llegado a encontrar fotografías de algunos de los que les desean la muerte en las que aparecen degustando un filete. "Yo mato animales y tú te los comes. Hay una hipocresía que a mí no me entra en la cabeza", señala Rosete. "Y esto viene motivado por un sector animalista radical que viene amparado por una ideología política. Y me da rabia, porque la caza no tiene color, pero es que a día de hoy, obligan a que lo tenga".

¿Dónde están las feministas?

Jiménez y Escribano llegaron a denunciar las amenazas y los insultos ante la justicia. Rosete ni siquiera lo intentó. "Yo denuncié, el caso llegó a la vía judicial pero el juez dijo que eso era libertad de expresión y fuera", resume Jiménez. En los juzgados de Córdoba, Escribano recibió una respuesta similar: "Me dijeron que lo sentían, pero que aquello no iba a servir para nada porque, tal y como está el Código Penal, lo más seguro es que el caso no fuese a ningún lado. Y fue así. No he recibido ninguna notificación. Estamos totalmente desamparadas".

Rosete se pregunta "dónde está el feminismo" y pide que alguien le explique por qué "cuando una mujer es agredida simple y llanamente por llevar un estilo de vida determinado, no se ve a esas mujeres salir en su defensa". Es más, añade, "una gran parte" de esos comentarios en las que piden que la violen de forma masiva, "son de mujeres". Jiménez tiene clara la respuesta: "Para ese feminismo no somos mujeres. No merecemos vivir".

Delito de odio

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha anunciado que solicitará al futuro Gobierno de España y a los principales partidos políticos de la oposición la modificación del artículo 510 del Código Penal, para que se castiguen como delitos de odio este tipo de episodios.

"Es una medida prioritaria ya que el sector está sufriendo un acoso y una violencia al alza por parte del colectivo animalista, pasando en unos años de ataques en redes sociales a través de perfiles falsos a incidentes durante las jornadas de caza que ponen en peligro la seguridad de los cazadores y la práctica de una actividad legal y fundamental a nivel socioeconómico y ambiental", ha señalado el presidente de la RFEC, Manuel Gallardo.

Las cazadoras aplauden la propuesta. "Esto se podría cortar. La gente se anima a hacer este tipo de comentarios porque no pasa nada", señala Jiménez. Por su parte, Rosete también insiste en que los cazadores no deben responder con la misma moneda a los animalistas: "No somos como ellos. Si la sociedad nos tiene injustamente criminalizados, lo que tenemos que hacer en enseñar qué es la caza. Debemos combatir los insultos con la educación y el respeto."