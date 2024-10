Epidemia Silenciosa en España: Alarmante aumento de ITS y Chemsex

El informe "Perspectivas del VIH y Salud Sexual en España" destaca avances en la lucha contra el VIH, pero muestra preocupación por el aumento de infecciones de transmisión sexual (ITS) y el uso de drogas en contextos sexuales (chemsex).

Las ITS, causadas por más de 30 tipos de bacterias, virus y parásitos, incluyen enfermedades comunes como clamidia, la gonorrea, la sífilis, el herpes genital, el virus del papiloma humano (VPH) y el VIH. Los síntomas varían desde úlceras genitales y secreciones hasta complicaciones graves como infertilidad o cáncer. Aunque muchas veces las ITS son asintomáticas, lo que dificulta su detección temprana.

Mientras que las ITS bacterianas se tratan con antibióticos, las virales requieren antivirales que no eliminan el virus. Un problema creciente es la resistencia a los antibióticos, especialmente en la gonorrea, con hasta un 40% de casos resistentes, lo que complica su tratamiento.

Ante esta situación, el diagnóstico y tratamiento temprano son cruciales para prevenir complicaciones graves y frenar la propagación de estas infecciones.

Aumento de las ITS

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que más de un millón de personas de 15 a 49 años contraen una ITS curable cada día. En Europa, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) también ha reportado aumentos significativos en las ITS: un 48% más de casos de gonorrea, un 34% más de sífilis y un 16% más de clamidia entre 2021 y 2022.

En España, el informe del Ministerio de Sanidad destaca un alarmante aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS). Desde 2005, los casos de gonorrea han pasado de 2,91 a 71,54 por cada 100,000 habitantes, con un incremento del 42,6% solo entre 2021 y 2023. Asimismo, la sífilis ha aumentado un 24,1% entre 2021 y 2023 y la clamidiasis un 20,7% desde 2016.

El chemsex, también un problema emergente

El chemsex, que combina el uso de drogas con actividad sexual para aumentar el placer, está en aumento en España según indica el Ministerio de Sanidad en su último informe. Esta práctica involucra drogas como poppers, metanfetaminas, GHB/GBL y mefedrona, que se utilizan para extender las sesiones sexuales y reducir las inhibiciones.

El chemsex no solo incrementa el riesgo de ITS debido a la actividad sexual prolongada y la falta de protección, sino que también tiene consecuencias graves para la salud mental, como la dependencia de drogas, ansiedad, depresión y aislamiento social. Además, se asocia con un mayor riesgo de sobredosis, representando un desafío creciente para la salud pública en España.

Cambio de tendencias sexuales en España

El aumento de las ITS y el chemsex se relacionan según el último informe del Ministerio de Sanidad con un cambio en las tendencias sexuales de los españoles, marcadas por la búsqueda del placer y la disminución del miedo al VIH, facilitada por la profilaxis preexposición (PrEP) y el uso de aplicaciones de citas.

Según indican, aunque la PrEP ha contribuido a reducir el temor al VIH, ha llevado a una menor percepción de riesgo frente a otras ITS, provocando un aumento en infecciones como la gonorrea y la sífilis. El fácil acceso a encuentros sexuales ha potenciado el incremento de parejas esporádicas, elevando los riesgos de transmisión.

Medidas para frenar las ITS

Frente al aumento de las ITS, el Ministerio de Sanidad ha implementado medidas como la vacunación contra el VPH para adolescentes y programas de detección precoz de ITS, aunque con recursos limitados. También ha ampliado el acceso a la profilaxis preexposición (PrEP), antivirales diarios que previene el VIH, aunque esto ha disminuido la percepción del riesgo frente a otras ITS.

El gobierno de Sánchez también ha subrayado la importancia de fortalecer la educación sexual integral en las escuelas. Sin embargo, surge el debate sobre si es apropiado enseñar sobre sexo y placer sexual a niños desde los 6 años, o si deberían ser los padres quienes decidan cuándo y cómo abordar estos temas.

En marzo de 2024, el gobierno de Sánchez anunció la posible financiación de preservativos para jóvenes en un esfuerzo por incentivar el uso de métodos de barrera, ¿será sólo un anuncio como el de las viviendas sociales?.

En mayo 2024, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que se destinarían 10 millones de euros para financiar preservativos a jóvenes entre 16 y 22 años, un grupo con altas tasas de transmisión de ITS. El problema que es teniendo en cuanta el número de jóvenes en España, tocarán a poco más de 1 euro por joven al año, ¿realmente piensa el gobierno que con 1 euro para preservativos por joven van a frenar las ITS?

Medidas para frenar el chemsex

En cuanto al aumento del ChemSex, en un intento de reducir los riesgos asociados, el Ministerio ha financiado con dinero público, las "Guías de Chemsex", que incluyen manuales como "SLAMMING: Guía para la reducción de daños asociados al uso de drogas inyectables en las sesiones de sexo", "Cinco maneras de adoptar una actitud positiva frente al sexo cuando practicas chemsex" o "Potenciadores de la erección y chemsex".

En el caso de la guía SLAMMING ofrece información sobre cómo inyectarse drogas de manera más segura, detallando instrumentos adecuados, el cuidado de las venas y la salud sexual durante el consumo. También proporciona consejos para actuar en caso de sobredosis y recomendaciones para elegir distribuidores de confianza y preparar material para sesiones prolongadas.

Además, la guía describe diversas drogas y sus efectos positivos, como euforia y aumento del deseo sexual, junto con instrucciones sobre inyección. Las imágenes presentadas muestran personas sonrientes, musculosas y saludables, lo que contrasta con la realidad de muchos adictos, que podría llevar a generar una percepción engañosa del uso de drogas. Este enfoque visual y el tono de estas guías plantean la pregunta: ¿realmente contribuyen a la reducción de daños o podrían normalizar prácticas peligrosas?

La expansión de las ITS y el chemsex evidencia que las medidas actuales no son suficientes y se requiere una mayor inversión. Es crucial cuestionar de manera objetiva si se está haciendo lo adecuado para proteger la salud pública, si no queremos que esta epidemia silenciosa siga aumentando.