¿Cuánto tiempo tarda en olvidar un gato a su dueño?

Los gatos suelen tener la reputación de ser menos cariñosos y cercanos que los perros, lo cual hace que muchas personas sientan cierta reticencia hacia estos animales pertenecientes a la familia de los felinos. Sin embargo, un estudio reciente, llevado a cabo por el veterinario y fundador de la organización Thank Your Vet, Jacob Hawthorne, ha revelado datos sorprendentes sobre la capacidad de los gatos para recordar y reconocer a sus dueños.

En su investigación, publicada en The Dodo, Hawthorne explica que, aunque los gatos parecen independientes, pueden perder la memoria sobre sus dueños si pasan largos periodos sin interactuar con ellos.

Dos memorias

Los hallazgos de este estudio sugieren que el tiempo que los gatos pasan con sus dueños influye en su habilidad para recordarlos. Cuanto más tiempo y experiencias compartan, más probable es que el gato recuerde a su dueño a largo plazo. Por el contrario, si la interacción es limitada o esporádica, es posible que el gato olvide a esa persona.

En este sentido, los expertos distinguen dos tipos de memoria en los gatos: la memoria a largo plazo, que puede durar meses o incluso años; y la memoria a corto plazo, en la que los gatos sobresalen por su prodigiosa capacidad para recordar a personas con las que solo hayan tenido una breve interacción. De hecho, el Dr. Hawthorne afirma que "es común que los gatos te recuerden incluso si no te han visto en años".

Memoria como defensa

Este resultado destaca en comparación con los perros, que, según Hawthorne, tienen una memoria diferente. El veterinario menciona que los gatos adultos tienen mejor memoria que los mininos pequeños, al igual que ocurre con otras especies, como los humanos.

Otro aspecto destacado por el veterinario estadounidense es la capacidad de los gatos para aprender de experiencias negativas y utilizarlas como referencia para protegerse de futuras amenazas. Este mecanismo les permite adaptarse y evitar situaciones que puedan suponer un peligro. Sin embargo, también tienen la capacidad de seleccionar qué experiencias recordar, lo que significa que, si algo no les resulta interesante o importante, es probable que no lo retengan en su memoria. Los gatos tienden a recordar cosas que son útiles para su supervivencia, como la ubicación de su comida o el lugar donde cazaron recientemente.

Algunas excepciones

La memoria y comportamiento de los gatos pueden variar considerablemente de acuerdo con su personalidad. Hawthorne menciona que la percepción de frialdad y distancia que tienen algunos gatos no es necesariamente una falta de apego o cariño hacia sus dueños.

Algunos gatos pueden parecer indiferentes, incluso al reencontrarse con sus dueños después de una ausencia prolongada. Esto, no obstante, no significa que no los recuerden o que no hayan sentido su falta; la reacción del gato depende en gran medida de su carácter y su predisposición natural a ser afectuoso. Como explica Hawthorne, "algunos gatos no irán hacia ti cuando vuelvas a casa. Eso no significa que no te echen de menos o no te recuerden; depende de su personalidad y amabilidad".