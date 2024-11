La paradoja de Olbers: ¿por qué la noche es oscura si existen millones de estrellas?

No es posible hacer una estimación exacta de la cantidad de estrellas que existen en el Universo. Se suele calcular que la Vía Láctea, nuestra galaxia, contiene entre 100 000 y 400 000 millones de estrellas. La cifra que se usa frecuentemente es de 200.000 millones.

Las estrellas son como lámparas, emiten luz hacia todos los lados. Sin embargo, si hay tantas estrellas que emiten tanta luz, ¿por qué la noche es oscura? ¿Por qué no hay luz en la nocturnidad? Estas preguntas se las planteó el astrónomo Heinrich Olbers (1758-1840) en el siglo XIX, por lo que actualmente se conoce como "paradoja de Olbers".

La hipótesis que planteaba este científico es que si el Universo fuera infinito y tuvises estrellas en todas las direcciones, desde cualquier punto de visión el cielo se vería luminoso. Sin embargo, el cielo por la noche es oscuro, una contradicción a esta hipótesis.

Olbers no fue el primer astrónomo que se preguntó esta cuestión. Johannes Kepler también afirmó que el Universo era infinito y un siglo después, el astrónomo Edmund Halley le puso una "solución temporal" y asumió que el cielo no brillaba uniformemente durante la noche porque las estrellas no estaban distribuidas de forma igualitaria.

Un Universo infinito debe contener infinitas estrellas

Heinrich Olbers se planteó que si el Universo no tiene ni principio ni final, es decir, es infinito, debería también tener un número infinito de estrellas repartidas de forma uniforme. Por ello, el astrónomo afirmaba que cada punto del cielo debía ser tan brillante como los puntos que contienen estrellas. No obstante, sus cálculos no eran ciertos en comparación con lo que veía, puesto que había regiones del cielo totalmente oscuras sin ningún tipo de brillo o luminosidad.

Olbers estaba tan asombrado que necesitó explicar este fenómeno de alguna forma. Propuso una teoría en la cual explicaba que el cielo era oscuro porque existía algo en el espacio exterior que bloqueaba la luz de las estrellas. A día de hoy esta idea puede resultar algo remota, sin embargo en esta época nadie cuestionó su razonamiento.

A medida que pasó el tiempo, surgieron otras explicaciones que resolvían la paradoja y que ofrecían soluciones mucho más coherentes con lo que se conocía del Universo.

La Teoría de la Relatividad como respuesta

La Teoría de la Relatividad de Albert Einstein resuelve la paradoja de Heinrich Olbers por dos principales motivos. En primer lugar, el Universo tiene un origen, el momento de creación conocido como Big Bang. Esto se traduce en que el Universo no es infinito en el tiempo ni en la distancia, tiene un principio desde hace unos 13.800 millones de años. Esto implica que no puede haber estrellas más allá de esa distancia, porque la luz de estas estrellas no ha tenido tiempo suficiente para llegarnos.

En segundo lugar, la velocidad de la luz. Esta no viaja de forma instantánea, sino que tiene una velocidad de aproximadamente 300.000 km por segundo. Por lo tanto, cuando miramos al cielo solo podemos ver la luz de las estrellas que están más cerca y cuya luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros.

En definitiva, la paradoja de Olbers se resuelve considerando que el Universo tiene una edad finita y que la luz de las estrellas más lejanas no ha tenido tiempo de alcanzarnos, dado que viaja a una velocidad limitada.