Salamanca Tech Summit se convertía hace tan solo unos días en el mejor escaparate de la apuesta que está haciendo nuestro país en general y Salamanca en particular por la innovación. Por allí pasaron los máximos responsables de las empresas que ya se están asentando en la ciudad, aprovechando el hub tecnológico impulsado por el Ayuntamiento que dirige el popular Carlos García Carbayo. Entre ellas se encuentra precisamente ViroFend Therapeutics, compañía que nació hace exactamente un año con el objetivo de revolucionar la lucha contra el cáncer y que hoy puede presumir de haber logrado un 100% de éxito en la fase preclínica de su vacuna contra el cáncer de colon.

"Y ahora, con determinación, vamos a por los ensayos clínicos en 2026 para marcar una diferencia real en millones de personas", avanzaba ya en su presentación Sara Cuadrado-Castaño, investigadora del Monte Sinaí de Nueva York y fundadora de ViroFend junto a Miguel Ángel Ávila, empresario con una gran experiencia en el sector biotecnológico. Ambos se conocieron en la primera edición del Salamanca Tech Summit y, nada más hacerlo, se dieron cuenta de que tenían que unir fuerzas para sacar adelante un proyecto que abre camino a la esperanza tanto en la lucha contra el cáncer de colon como contra el linfoma, el melanoma, el cáncer de mama o el de pulmón.

Cómo nació ViroFend

"Sara era una de las ponentes principales. Venía a exponer su tecnología y su prometedora investigación, y enseguida me dijeron ‘tenéis que conoceros’ —recuerda Ávila, que ya había cosechado un gran éxito en una fase 2 A con otra de sus empresas—La escuché y me pareció increíble. Hice algunas consultas técnicas y me dijeron que, efectivamente, la dimensión de su proyecto era descomunal, así que, cuando por fin pudimos sentarnos juntos, le pregunté directamente si no contemplaba intentar montar una empresa en torno a esta tecnología".

La respuesta de quien lleva casi dos décadas dedicada en cuerpo y alma a la investigación fue otra pregunta: "¿Y eso cómo se hace?". El empresario no le engaño; le dijo que no sería fácil, pero que la clave estaba en la voluntad. Y de ahí, precisamente, de la voluntad de dos profesionales entregados a sus respectivas causas, nació el germen de lo que hoy es ya una realidad.

Con siete trabajadores en plantilla, ViroFend Therapeutics se encuentra ya trabajando a pleno rendimiento en Abioinnova, la incubadora de empresas biosanitarias que Salamanca Tech ha convertido en uno de sus buques insignia. "Estamos encantados de estar ahí y muy agradecidos de que eligieran nuestra propuesta, y aquí estamos preparando ensayos clínicos, diseño y logística para poder probar nuestras terapias en humanos el año que viene", anuncia Sara Cuadrado.

Una vacuna muy prometedora

Tras cinco meses negociando con el Monte Sinaí, donde Sara ha desarrollado toda su investigación en los últimos años, y después de haber logrado la licencia y la inversión necesaria, ViroFend trabaja ya a pleno rendimiento desde Salamanca para hacer realidad una vacuna que, en ratones, ha conseguido curar el 100% de los casos de cáncer de colon gracias a una terapia muy particular.

"Una vez que introducimos el virus en el tumor de nuestro paciente oncológico, lo que vamos a hacer es que su propio organismo genere una vacuna contra su propio tumor. Esta es una de las cosas que nosotros llamamos un efecto vacunal in situ, lo cual da mucha más probabilidad de que nuestro tratamiento sea eficaz en un número mucho mayor de pacientes —explica Sara Cuadrado-Castaño—. Ahora mismo el cáncer está tratado como una enfermedad en sí: tienes que pasar por una serie de radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia… Pero es para todos igual, no se identifica cómo ayudar a tu sistema inmunitario a que ataque al tumor. Nosotros lo hacemos generando esa respuesta inmunitaria en cada paciente y además es una respuesta con efecto vacunal porque te protege en el tiempo y eso es lo que hemos demostrado en ratones que funciona maravillosamente".

En estos momentos, los fundadores de ViroFend se encuentran ya diseñando los ensayos clínicos y decidiendo quiénes serán los primeros pacientes que, en 2026, probarán esta esperanzadora vacuna. "Los primeros pacientes a los que queremos ir son los pacientes que menos posibilidades tienen de tratamiento a día de hoy, que son aquellos que tienen cáncer en el colon rectal con metástasis en el hígado. Desafortunadamente, ahora mismo esos pacientes no tienen ningún tipo de solución y ese es precisamente el tipo de cáncer que hemos modelado en ratones. O sea, que estamos muy convencidos y muy esperanzados de que la respuesta en humanos se va a ser muy buena", subraya la investigadora.

Con todo, la empresa salmantina ya está preparando toda la documentación y trabajando con la Agencia Española del Medicamento para lograr las autorizaciones necesarias. "Y me hace mucha, mucha ilusión comunicaros que la comunidad oncológica en general está siendo muy receptiva y que el Hospital Universitario de Salamanca va a capitanear esos ensayos clínicos que se desarrollarán también en otros hospitales de España, pero con total protagonismo del Hospital Universitario de Salamanca, que es uno de los mejores de España en muchas divisiones, pero en oncología en particular", subraya Sara Cuadrado-Castaño.

La científica avanza, además, que este solo es el principio de un proyecto mucho más ilusionante si cabe: "Estamos trabajando para poder hacer más genérica la aplicación de esta terapia y extenderla, por ejemplo, al linfoma, que, aunque se puede tratar con células CAR-T, hay algunos tipos que todavía son resistentes, y nosotros ya hemos demostrado que podemos eliminarlos también con este tipo de bioterapias —desvela—. Además, estamos trabajando mucho en cáncer de mama y estamos obteniendo resultados muy prometedores. Y también hemos trabajado con melanoma, aunque es un cáncer mucho más complicado".

Salamanca, epicentro de la innovación

El objetivo de ViroFend es lograr en humanos unos resultados igual de esperanzadores que los que han obtenido en ratones, pero, además, hacerlo desde Salamanca es para Sara Cuadrado-Castaño un auténtico orgullo: "Es algo que me parecía inimaginable cuando me marché a Nueva York hace 13 años. Nunca habría pensado que, si algún día montaba una empresa como plataforma para llevar mis terapias a humanos, Salamanca hubiera podido ser el lugar, pero el año pasado me di cuenta de que no solamente es el lugar, sino que es el mejor lugar para hacerlo".

En ello tiene mucho que ver el impulso y el empeño del alcalde, Carlos García Carballo, y de su concejal de Promoción Económica, Pedro José Martínez, quienes lideran la estrategia para, a través de Salamanca Tech, situar la ciudad a la vanguardia de la innovación y el desarrollo tecnológico. "Hasta el año pasado yo solo venía una semana a España a ver a mi familia y no era consciente de todas las infraestructuras y oportunidades que se están creando aquí para crear empresas biotecnológicas, apostando, además, por una sinergia entre la Universidad y el Ayuntamiento, que no solo está facilitando la creación de este tipo de empresas, sino que, además, están consiguiendo que revierta en la sociedad, y nosotros somos ejemplo de ello porque ya tenemos siete personas contratadas y todas ellas se han formado aquí, en la Universidad de Salamanca", dice con orgullo la salmantina.

Su caso no es el único. Si en el Salamanca Tech Summit de 2024 nació ViroFend, en la edición de este 2025, el grupo Copernion anunciaba hace unos días la creación de STEMIA, una nueva empresa tecnológica centrada en inteligencia artificial y formación que aspira a crear nada menos que 250 empleos en cinco años.

