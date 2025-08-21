¿De dónde vienen los visitantes interestelares? Un estudio de Harvard lo aclara

¿De dónde llegan los objetos que atraviesan el Sistema Solar y no vuelven jamás? Esa es la pregunta que intentaron responder astrónomos de la Universidad de Harvard al analizar las trayectorias de los tres objetos interestelares detectados hasta la fecha: ‘Oumuamua (2017), Borisov (2019) y Atlas (2025).

El estudiante de posgrado del Departamento de Astronomía Shokhruz Kakharov y el catedrático de Ciencias de la Universidad de Harvard Avi Loeb usaron simulaciones numéricas con el software GalPot, un programa informático diseñado para calcular el potencial gravitacional de la Vía Láctea. Con este método pudieron "rebobinar" las trayectorias de los tres cuerpos y estimar tanto su origen como su edad.

Tres edades, tres procedencias distintas

Los resultados muestran que estos viajeros no son hermanos de viaje, sino más bien forasteros de barrios muy diferentes de la galaxia. "Los tres provienen de poblaciones estelares distintas con diferentes edades y ubicaciones galácticas", afirmó Kakharov.

Atlas : el más antiguo, con 4.600 millones de años , surgió en el disco grueso de la Vía Láctea, donde predominan estrellas viejas y con pocos metales.

: el más antiguo, con , surgió en el de la Vía Láctea, donde predominan estrellas viejas y con pocos metales. ‘Oumuamua : más "joven", con 1.000 millones de años , se originó en el disco delgado , la región más activa en formación estelar y donde se encuentra el Sol.

: más "joven", con , se originó en el , la región más activa en formación estelar y donde se encuentra el Sol. Borisov: intermedio en edad, con 1.700 millones de años, también procede del disco delgado.

Qué nos dicen estos hallazgos sobre la galaxia

Esta diversidad indica que los objetos interestelares pueden ser expulsados de sistemas planetarios en cualquier momento de la historia de la galaxia, "no solo de sistemas jóvenes y de reciente formación", según aseguró Kakarov y citó Universe Today. En otras palabras, cada visitante interestelar podría ser una cápsula del tiempo que cuenta un capítulo distinto de la evolución de la Vía Láctea.

Además, estos resultados también ofrecen un anticipo de lo que está por venir gracias a las nuevas instalaciones de observación que entrarán en funcionamiento en los próximos años: "Permitirán realizar estudios estadísticos de las poblaciones de ISO – Interstellar Objects –, lo que nos permitirá comprender su frecuencia, distribución y diversidad en diferentes entornos estelares", explica Karakov.