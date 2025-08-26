El misterio de la estrella más lejana: ¿y si fueran muchas juntas?

Podría tratarse de un cúmulo estelar y no de la estrella más lejana conocida. ¿Y si la estrella más lejana jamás observada no fuera una estrella? Eso es lo que sugieren nuevos datos del telescopio espacial James Webb, que apuntan a que Eärendel, descubierta en 2022 y considerada durante años la estrella más distante conocida, podría ser en realidad un cúmulo de estrellas compacto.

Cuando los astrónomos detectaron Eärendel en la galaxia del Arco del Amanecer, a 12.900 millones de años luz, pensaron que se trataba de una estrella formada apenas 900 millones de años después del Big Bang. Ahora, un estudio publicado en The Astrophysical Journal replantea esa hipótesis.

El truco de la lente gravitacional

Al analizar su luz con los instrumentos del James Webb, el equipo de Massimo Pascale, de la Universidad de California en Berkeley, encontró que las características espectrales encajan con las de los cúmulos globulares que se ven en el universo actual.

Eärendel pudo detectarse gracias a un fenómeno fascinante: la lente gravitacional. Un cúmulo de galaxias situado entre la Tierra y el objeto actúa como lupa cósmica, curvando y amplificando la luz. Este efecto hizo que la imagen de Eärendel pareciera unas 4.000 veces mayor de lo que es. Además, la estrella —o cúmulo— se encuentra en un punto de amplificación extremo, algo muy raro en el cosmos.

¿Una sola estrella o muchas?

Al principio, los datos de 2022 apuntaban a una estrella gigante y caliente, mucho más luminosa que el Sol, quizá con una compañera más fría. Pero las nuevas observaciones con el espectrómetro NIRSpec del James Webb muestran que el brillo de Eärendel se corresponde mejor con el de varias estrellas combinadas.

Según Pascale, este hallazgo no debería sorprender: "Si Eärendel es realmente un cúmulo estelar, encaja con lo que esperaríamos de los primeros mil millones de años del universo".

El estudio no descarta que Eärendel pueda ser una sola estrella o incluso un sistema múltiple. De momento, los científicos solo han explorado la hipótesis del cúmulo estelar. Resolver el misterio exigirá nuevos análisis y, seguramente, futuras observaciones con el James Webb.