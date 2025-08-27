Descubren en Costa Rica un tiburón naranja: un fenómeno inédito en el mundo marino

Un tiburón nodriza (Ginglymostoma cirratum) capturado en la costa caribeña de Costa Rica en agosto de 2024 ha sido identificado como el primer caso documentado de xantismo total en esta especie y en peces cartilaginosos del Caribe. Las conclusiones han sido publicadas en la revista científica Marine Biodiversity por un equipo de la Universidad Federal de Río Grande (Brasil), dirigido por la bióloga marina Marioxis Macías-Cuyare.

El ejemplar fue capturado el 10 de agosto de 2024 durante una salida de pesca deportiva organizada por la empresa Parismina Domus Dei, en aguas cercanas al Parque Nacional Tortuguero, en la provincia de Limón. Los pescadores Garvin Watson y Pablo Solano lo encontraron a 37 metros de profundidad, con una temperatura del agua de 31,2 ºC. El animal, de aproximadamente dos metros de longitud, fue fotografiado y devuelto al mar. Las imágenes mostraban un tiburón con la piel de color naranja intenso y ojos completamente blancos, sin iris visible, características que despertaron el interés de los científicos.

El primer caso documentado

Tras analizar el caso, los investigadores brasileños determinaron que el tiburón presentaba xantismo o xantocromismo, una condición genética que provoca una acumulación de pigmentos amarillos y naranjas y la ausencia de pigmentos rojos. Según el artículo de Marine Biodiversity, "este es el primer caso científicamente documentado de xantismo total en la especie y el primer registro en el mar Caribe". La publicación apunta que se han descrito alteraciones de pigmentación en tiburones nodriza, como albinismo, piebaldismo o hipomelanosis, pero nunca antes xantismo. También destaca la importancia del hallazgo porque hasta ahora se pensaba que esta condición podía resultar mortal para el propio animal, mientras que el ejemplar estudiado era adulto.

El tiburón nodriza suele presentar tonalidades grises o marrones que le permiten camuflarse en el fondo marino y pasar inadvertido. Su estrategia de caza consiste en desplazarse lentamente y atrapar a sus presas mediante un mecanismo de succión. Un ejemplar de color naranja y con ojos blancos debería, en teoría, ser más visible para depredadores. Sin embargo, su tamaño adulto indica que la coloración no ha comprometido su supervivencia. Los investigadores apuntan a que la vida en entornos de baja luminosidad puede reducir el impacto visual del color y evitar que actúe como una desventaja.

Origen del fenómeno

El xantismo tiene un origen genético, aunque los autores no descartan que factores ambientales puedan influir en su aparición. El artículo menciona la posibilidad de que la endogamia, desequilibrios hormonales, el estrés ambiental o las altas temperaturas marinas puedan favorecer su manifestación. Los especialistas también aclaran que el xantismo no debe confundirse con el albinismo —ausencia total de melanina— ni con el leucismo —pérdida parcial de pigmentación—. Se trata de una alteración distinta y mucho menos frecuente, especialmente en animales marinos de gran tamaño.

El tiburón nodriza habita en aguas tropicales desde Estados Unidos hasta Brasil. Puede permanecer inmóvil durante largos periodos de tiempo, lo que le ha valido el apodo de "tiburón holgazán". La WWF lo clasifica como especie vulnerable debido a la presión pesquera y a la degradación de su hábitat. El hallazgo del ejemplar en Costa Rica, además de ampliar el conocimiento sobre esta especie, refuerza la necesidad de protección. La propia empresa organizadora de la salida de pesca, Parismina Domus Dei, destacó la singularidad del caso en sus redes sociales: "Un hecho único en la historia marina que deja sorprendidos a biólogos, pescadores y amantes del océano".