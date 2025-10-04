Cómo será la campaña de setas 2025: mapa de zonas buenas y malas en España

Los aficionados a la micología se preparan para una nueva temporada de setas en España, aunque los expertos llaman a la cautela y rebajan el optimismo de cara a este otoño. Todo apunta a que será difícil repetir la excelente campaña del año pasado, aunque todavía queda margen para que las lluvias y las temperaturas jueguen a favor y permitan la proliferación de setas y el habitual desfile de recolectores cesta en mano por los bosques de la península.

Este 2025 llega con un escenario climático complicado: el verano ha sido muy cálido y más seco de lo habitual. Esto ha dejado al micelio —las raíces de los hongos— prácticamente en letargo por la falta de agua en las capas superficiales del suelo. Así que ante la pregunta: ¿cómo será la temporada de setas de este otoño? La respuesta es: desigual, con brotes prometedores en zonas concretas de Levante y expectativas moderadas en la meseta.

Pero no todo está perdido. Según los modelos estacionales de la AEMET, entre octubre y diciembre las temperaturas serán más altas de lo habitual en toda España. El problema está en la lluvia: se espera que gran parte del país, sobre todo el oeste y la meseta, registre menos precipitaciones de lo normal. Solo en el este peninsular y Baleares la previsión apunta a un escenario más lluvioso. En resumen: el riesgo de sequía es alto y la temporada de setas dependerá de que lleguen precipitaciones suficientes en momentos clave.

Esto significa que, salvo sorpresas meteorológicas, la campaña de setas será irregular: abundante en zonas que ya han recibido lluvias sostenidas (Levante, noreste, norte húmedo) y mucho más pobre en la España interior y sur.

Temporada de setas 2025 por zonas

Noroeste (Galicia, Asturias, León): campaña moderada, con posibilidades buenas en zonas húmedas y sombrías. Si hay lluvias continuadas, puede sorprender.

campaña moderada, con posibilidades buenas en zonas húmedas y sombrías. Si hay lluvias continuadas, puede sorprender. Cantábrico y Pirineos: muy buenas perspectivas en áreas montañosas, gracias a lluvias recientes y temperaturas más frescas.

muy buenas perspectivas en áreas montañosas, gracias a lluvias recientes y temperaturas más frescas. Meseta Norte y Centro (Soria, Castilla y León, Madrid): gran variabilidad. Montes de Soria, referencia micológica, confía en una campaña digna, aunque menos abundante que en años de mayor lluvia. En zonas con bosques bien conservados puede haber setas decentes, pero la media no será alta en parajes degradados.

gran variabilidad. Montes de Soria, referencia micológica, confía en una campaña digna, aunque menos abundante que en años de mayor lluvia. En zonas con bosques bien conservados puede haber setas decentes, pero la media no será alta en parajes degradados. Levante y Cataluña: las lluvias de finales de septiembre y principios de octubre han mejorado mucho las expectativas. Aquí podría vivirse una de las mejores campañas del país.

las lluvias de finales de septiembre y principios de octubre han mejorado mucho las expectativas. Aquí podría vivirse una de las mejores campañas del país. Andalucía y sur: solo las sierras con altitud y vegetación espesa podrán ofrecer setas en cantidad. En el interior y el sureste, la sequía puede dejar un otoño muy flojo.

solo las sierras con altitud y vegetación espesa podrán ofrecer setas en cantidad. En el interior y el sureste, la sequía puede dejar un otoño muy flojo. Islas Baleares y Canarias: temporada puntual y muy dependiente de lluvias locales. En Canarias, solo zonas de cumbre húmeda podrán dar sorpresas.

Lo que permanece invariable año tras año es la regulación y las trabas burocráticas de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, que mantienen normativas estrictas para la recolección de setas (permisos, consentimientos, autorizaciones…) y conviene consultarlas antes de salir al campo para evitar multas.