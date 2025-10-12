Perros ludópatas: cuando la pelota es más importante que la comida

Un nuevo estudio científico acaba de desvelar que el ejercicio o el entretenimiento con juguetes no siempre son positivos para los perros. Investigadores de la Universidad de Veterinaria de Viena han observado que algunos animales muestran comportamientos que recuerdan a la ludopatía o la adicción a los videojuegos de los humanos.

El trabajo, publicado en la revista Scientific Reports, analiza lo que los científicos denominan "motivación excesiva por los juguetes" en perros domésticos. En otras palabras, la irresistible atracción que algunos canes sienten hacia su pelota, cuerda o peluche favorito, hasta el punto de que el objeto se convierte en el centro de su mundo.

Ansia, pérdida de control y cambios de humor

Los investigadores compararon los síntomas típicos de las adicciones conductuales humanas —deseo intenso, falta de autocontrol y alteraciones del estado de ánimo— con los comportamientos de un grupo de 105 perros: 56 machos y 49 hembras, de edades comprendidas entre 1 y 10 años. Las razas más representadas fueron el malinois, el border collie y el labrador retriever.

Durante las pruebas, cada perro elegía un juguete y, posteriormente, los científicos limitaban su acceso a él: lo escondían, lo colocaban fuera de su alcance o les pedían realizar una tarea alternativa. La reacción de muchos fue sorprendente.

La pelota, más importante que la comida

De los perros analizados, 33 mostraron signos que recuerdan a una adicción. Algunos pasaban largos minutos centrados en el juguete, intentando alcanzarlo o mirando fijamente hacia el lugar donde estaba guardado. Otros llegaban a ignorar la comida o las interacciones con su dueño, priorizando la búsqueda del juguete "prohibido".

Incluso cuando todos los juguetes eran retirados, varios animales mostraban incapacidad para calmarse durante al menos un cuarto de hora, lo que para los investigadores sugiere un componente de ansiedad o dependencia.

¿Adictos espontáneos?

Los autores del estudio subrayan que los perros serían, hasta la fecha, la única especie no humana capaz de desarrollar comportamientos similares a la adicción sin necesidad de una inducción artificial, como ocurre en los experimentos con ratas o monos.

Aun así, advierten de que es pronto para hablar de "adicción canina" en sentido estricto. Faltan más investigaciones que determinen por qué algunos perros se obsesionan con sus juguetes y si esta conducta puede tener consecuencias negativas para su bienestar.

Para los propietarios, el estudio deja una reflexión importante: el juego es fundamental para el bienestar del perro, pero el exceso —como en todo— puede volverse problemático. Los expertos recomiendan ofrecer variedad de juguetes, alternarlos con frecuencia y fomentar otras formas de estimulación, como el paseo, la socialización o el entrenamiento con recompensas.