El Imserso ya permite viajar con animales

El Imserso ha incorporado por primera vez una medida inédita en sus 40 años de historia: permitirá que los mayores viajen con sus mascotas dentro del programa de turismo subvencionado 2025-2026. Esta novedad afecta a los desplazamientos a destinos de costa peninsular e insular, donde ya se han reservado plazas específicas para quienes conviven con animales y desean viajar sin dejarlos atrás. La decisión responde a una demanda creciente entre los beneficiarios del programa.

Novedad en el Imserso 2025-2026: viajes con perro o gato

La nueva licitación aprobada por el Consejo de Ministros prevé que quienes cuidan de un animal de compañía puedan incluirlo en su viaje si el destino está dentro de los lotes autorizados (costa peninsular o insular). Los hoteles que participen deberán contar con condiciones adecuadas para alojar tanto al viajero como a su mascota, y garantizar la convivencia con el resto de usuarios.

Es la primera vez que se incluye esta opción en el programa de Turismo Social del Imserso. Hasta ahora, los mayores que convivían con un animal de compañía debían buscar alternativas o directamente renunciar a viajar.

Así funcionará: plazas limitadas y destinos concretos

No todos los destinos admiten mascotas: la opción solo está disponible para determinados viajes a la costa. Las plazas habilitadas serán limitadas y se otorgarán como el resto, según el sistema de baremación y disponibilidad.

La inclusión del animal no tiene coste adicional sobre el precio base del viaje, aunque podría aplicarse un suplemento específico por el alojamiento, en función del hotel.

Un paso hacia el bienestar emocional y la autonomía

Esta medida busca responder a una realidad cada vez más común: muchas personas mayores conviven con un animal y consideran que su mascota es parte esencial de su bienestar. Al permitir viajar con ellos, el programa contribuye al envejecimiento activo, la autonomía personal y la lucha contra la soledad no deseada.

Además, esta iniciativa se suma a otras novedades del programa, como la tarifa plana de 50 euros para personas con pensiones mínimas, o el refuerzo de la calidad en los servicios hoteleros y sanitarios incluidos.