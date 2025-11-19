Una investigación multiplica por diez la precisión al medir la velocidad de la luz

Una investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona y varias instituciones científicas de España y Portugal ha reforzado la validez de la invariancia de Lorentz al confirmar que la velocidad de la luz se mantiene constante, según un estudio que ha logrado mejorar por diez el límite de precisión alcanzado hasta ahora.

El trabajo, comunicado por la Universidad Autónoma de Barcelona, se ha desarrollado con la participación del Centro de Estudios e Investigación Espacial de la UAB, el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, la Universidad de Aveiro y la Universidad del Algarve. El equipo combinó límites ya existentes basados en medidas de rayos gamma de energía muy alta mediante un nuevo método estadístico. Esta estrategia permitió poner a prueba un conjunto de parámetros asociados a extensiones del modelo estándar que, según estas formulaciones teóricas, podrían implicar una violación de la invariancia de Lorentz.

Los investigadores explican que las observaciones de rayos gamma proporcionan una oportunidad para examinar este principio porque pequeñas diferencias en la velocidad de grupo de los fotones pueden acumularse cuando proceden de fuentes situadas a distancias muy grandes, generando retrasos medibles en su llegada a la Tierra si se hubieran emitido simultáneamente.

Los resultados obtenidos

El equipo esperaba comprobar si era posible detectar indicios experimentales que cuestionaran la constancia universal de la velocidad de la luz. Según la UAB, esto no se ha producido y los datos disponibles permiten reforzar los límites actuales. El estudio multiplica por diez la precisión con la que se ha evaluado hasta ahora este principio fundamental, que constituye uno de los pilares de la física moderna.

Los parámetros analizados forman parte de modelos teóricos muy utilizados para estudiar posibles extensiones del marco establecido por Einstein. La combinación de observaciones de diferentes instrumentos ha aportado una base estadística más robusta y ha permitido eliminar incertidumbres que hasta ahora impedían un análisis más estricto