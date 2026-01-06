La primera luna llena de 2026 coincidirá con las Cuadrántidas y el momento de mayor cercanía al Sol

La primera luna llena de 2026 tendrá lugar este sábado 3 de enero a las 11:03 horas, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional. El fenómeno, conocido tradicionalmente como Luna del Lobo, coincidirá además con el perihelio, el punto de la órbita terrestre en el que la Tierra se sitúa a menor distancia del Sol.

De acuerdo con los datos del Instituto Geográfico Nacional, el perihelio se producirá ese mismo día, cuando nuestro planeta se encuentre a 147.099.928 kilómetros del Sol. Esta circunstancia, aunque no tiene efectos perceptibles en la temperatura, sí forma parte de los hitos astronómicos más relevantes del año.

La luna llena dominará el cielo durante varias noches. En concreto, será visible desde la noche del 2 al 3 de enero y permanecerá presente hasta bien entrada la madrugada del 4 al 5, según ha detallado el portal meteorológico Eltiempo.es.

Coincidencia con las Cuadrántidas

La Luna del Lobo coincidirá también con el pico de actividad de la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas, uno de los enjambres más activos del calendario anual. Esta lluvia se desarrollará durante la noche del 3 al 4 de enero, aunque el Instituto Geográfico Nacional ha advertido de que el brillo de la luna llena dificultará su observación.

Las Cuadrántidas se caracterizan por producir meteoros rápidos y brillantes, pero su visibilidad depende en gran medida de las condiciones de iluminación y del estado del cielo, factores que en esta ocasión no serán especialmente favorables.

El origen del nombre Luna del Lobo

Eltiempo.es ha explicado que la denominación Luna del Lobo procede de las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica. Enero coincidía con el periodo más duro del invierno, cuando las noches eran más largas, el frío persistente y los aullidos de los lobos se escuchaban con mayor frecuencia en los asentamientos humanos.

En otras culturas, esta luna llena recibe nombres como Luna Fría o Luna del Hielo, todos ellos vinculados a las condiciones invernales del hemisferio norte. En esta ocasión, además, la luna llena se produce cuando el satélite se encuentra en un tramo relativamente cercano a la Tierra, por lo que se clasifica como superluna.

Cómo y cuándo observarla

Según Eltiempo.es, la Luna del Lobo podrá observarse a simple vista, sin necesidad de instrumental específico. El uso de prismáticos permite distinguir mares lunares y grandes estructuras de la superficie, aunque la iluminación frontal propia de la luna llena reduce la percepción del relieve.

Las mejores condiciones de observación se darán tras el anochecer y durante la madrugada, cuando la Luna gane altura sobre el horizonte y domine el cielo nocturno del invierno.

La meteorología, un factor clave

Las previsiones meteorológicas no son del todo favorables. Los cielos estarán bastante cubiertos en gran parte de España durante la noche del sábado y se esperan chubascos puntuales en zonas de la costa mediterránea, como Valencia, así como en regiones del norte y del suroeste peninsular.

No obstante, se prevén claros intermitentes en algunas áreas de Castilla y León, como Salamanca o Zamora, y en puntos de Castilla-La Mancha, donde podría ser posible observar la luna llena durante algunos momentos de la noche.