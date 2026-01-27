Un método español logra anticipar erupciones volcánicas en ciudades con 48 horas de antelación

Un equipo de investigación del Instituto Geológico y Minero de España, el Instituto Geográfico Nacional y la Universidad de Valencia ha desarrollado una metodología que permite pronosticar erupciones volcánicas en entornos urbanos con unas 48 horas de antelación, según ha informado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

El trabajo, publicado en la revista Scientific Reports, describe un método que aplica algoritmos matemáticos para identificar con precisión una señal precursora de la erupción aproximadamente dos días antes de que se produzca. La clave está en la detección de una transición en el comportamiento de la memoria a largo plazo del magma, un patrón que rige su ascenso hacia la superficie.

De acuerdo con la información facilitada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el magma sigue un comportamiento regular a lo largo del tiempo mientras asciende lentamente. Esa memoria genera una serie de movimientos sísmicos relacionados entre sí de forma persistente y estable. Cuando ese patrón cambia, aparecen secuencias de terremotos distintas a las registradas con anterioridad, lo que indica que el magma ha dejado de estar estancado y ha iniciado un ascenso imparable.

"Es decir, el cambio de patrón del magma, evidenciado a través de una sismicidad irregular, marca un punto de no retorno previo a la erupción", ha explicado el organismo estatal.

Aplicación en entornos urbanos

Uno de los elementos centrales del nuevo enfoque es su aplicabilidad en zonas habitadas, donde la anticipación de una erupción resulta determinante para la gestión de emergencias. La metodología se apoya en el análisis de series temporales de terremotos volcánicos, lo que permite su integración en redes sísmicas que funcionan en tiempo real durante una crisis sismo-volcánica.

Según los investigadores, este tipo de análisis puede incorporarse a los sistemas de vigilancia ya existentes, facilitando la toma de decisiones por parte de las autoridades de protección civil con mayor margen temporal. La identificación temprana de una señal clara de cambio en la dinámica del magma permitiría activar protocolos de evacuación y planificación con antelación suficiente.

Señales del fin de la actividad eruptiva

La herramienta desarrollada no solo permite anticipar el inicio de una erupción. También es capaz de detectar cuándo un volcán empieza a perder fuerza eruptiva. En este caso, los científicos identifican una tendencia asintótica en los datos, una señal de que el motor que alimenta la erupción se está agotando.

"El reconocimiento de este tipo de señales es vital para la gestión de la emergencia, ya que permite a las autoridades empezar a planificar el retorno de la población y el inicio de la reconstrucción", ha señalado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta capacidad añade una dimensión adicional a la vigilancia volcánica, al aportar información útil no solo en la fase previa, sino también durante el desarrollo del episodio eruptivo.

La erupción del Tajogaite como caso de estudio

El método se basa en los datos recogidos en 2021 durante la erupción del volcán Tajogaite, en la zona de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. El personal investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas combinó la modelización matemática de la ocurrencia de terremotos asociados al ascenso del magma desde unos nueve kilómetros de profundidad con el trabajo de campo realizado durante la erupción.

Ese análisis permitió definir señales asociadas a cambios en la dinámica eruptiva. Según ha explicado Raúl Pérez, investigador del Instituto Geológico y Minero de España, la erupción de La Palma se prolongó 86 días debido a cinco inyecciones profundas de magma, un comportamiento que pudo identificarse a partir de los datos sísmicos.

Reconocimiento internacional del enfoque

Por su potencial impacto en la gestión de futuras erupciones volcánicas, el trabajo ha sido incluido por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres en Preventionweb, su plataforma global de intercambio de conocimiento para la gestión de emergencias.

Los autores consideran que este enfoque abre la puerta a la puesta en marcha de sistemas de alerta temprana basados en el análisis avanzado de la sismicidad volcánica, con aplicaciones directas en escenarios reales de vigilancia y protección de la población.