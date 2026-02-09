El "mundo perdido" de Urbasa: hallan un bisonte de 4.000 años con una flecha clavada y un león de las cavernas

La Sierra de Urbasa acaba de revelar un secreto que redefine la prehistoria de la Península Ibérica. En las profundidades de la Sima Arrafela, un equipo multidisciplinar de científicos ha localizado lo que ya califican como un hallazgo "extraordinario e impensable": el esqueleto casi completo de un bisonte de 4.000 años de antigüedad. Pero el valor de este ejemplar no es solo su asombrosa conservación, sino el "segundo de su muerte" que ha quedado grabado en el tiempo: el animal fue encontrado con una punta de flecha de cobre alojada entre sus costillas.

El último gigante de la Edad de Cobre

Este ejemplar, un joven adulto de unos 4 años y más de 800 kilos de peso, es una pieza clave que desmonta el relato simplificado del pasado. Su datación por radiocarbono lo sitúa en el final del Calcolítico, lo que indica que estos grandes herbívoros convivieron con las poblaciones de agricultores y ganaderos de Navarra mucho más tiempo de lo que se creía.

La escena que han reconstruido los paleontólogos es digna de una novela: el bisonte fue herido por una flecha metálica disparada por pobladores de la zona. Herido pero no abatido, el animal huyó hasta precipitarse por la boca de la sima. Tras el brutal impacto —las costillas presentan múltiples fracturas—, el bisonte deambuló por la oscuridad de la cavidad hasta morir en posición fetal, donde ha permanecido intacto durante cuatro milenios.

La Sima Arrafela: una cápsula del tiempo geológica

Urbasa no solo guardaba al bisonte. En la misma intervención, los investigadores han rescatado restos de un león de las cavernas (Panthera spelaea), un depredador formidable extinguido hace 12.000 años. Este es el tercer ejemplar documentado en Navarra, pero el más completo hasta la fecha, junto a restos de un gallo lira y diversas aves rapaces.

La acumulación de estas especies convierte a Arrafela en un depósito fósil excepcional que funciona como una cápsula del tiempo. El hallazgo obliga a la comunidad científica a revisar todas las colecciones arqueológicas de la Península: si el bisonte europeo o el misterioso 'Clado X' (una especie conocida por la genética pero cuya anatomía era un misterio hasta hoy) campaban por Navarra hace solo 4.000 años, nuestra comprensión de la fauna prehistórica ibérica acaba de quedar obsoleta.